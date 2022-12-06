Экстренные и почасовые: по каким графикам будут выключать свет в Украине 6 декабря — Finance.ua

Экстренные и почасовые: по каким графикам будут выключать свет в Украине 6 декабря Сегодня 11:04 — Энергетика

Экстренные и почасовые: по каким графикам будут выключать свет в Украине 6 декабря

Только вчера Киевская, Днепропетровская, Донецкая и Одесская области вернулись к стабилизационным графикам, однако свои коррективы внесла новая массированная ракетная атака рф по Украине. Во вторник, 6 декабря, в указанных областях введены в действие экстренные отключения электроэнергии, информирует ДТЭК.

«Из-за очередной массированной ракетной атаки на объекты критической инфраструктуры в настоящее время применены экстренные отключения. Графики стабилизационных отключений пока не действуют. Мы вернемся к стабилизационным графикам, как только ситуация в энергосистеме стабилизируется», — говорится в сообщении.

Львов и область

Во Львовской области 6 декабря действуют почасовые графики отключений.

«Электроэнергия будет подаваться дважды в сутки по четыре часа (итого — 8 часов). В другие часы суток следует готовиться к отключениям. Если в определенный момент ситуация в энергосистеме становится лучше и есть возможность подать электроэнергию на более длительный период — энергетики это делают», — говорится в сообщении «Львовоблэнерго».

Обновленный график можно просмотреть по ссылке

Волынь

6 декабря в Волынской области действуют графики стабилизационных отключений электроэнергии.

«Ситуация динамичная, возможны экстренные отключения вне графика в случае, если у НЭК „Укрэнерго“ будет необходимость сбалансировать энергосистему», — отметили в «Волыньоблэнерго».

Ознакомиться с графиками можно по ссылке

Закарпатье

В области 6 декабря действуют почасовые графики отключений, сообщает «Закарпатьеоблэнерго».

«В связи с изменениями величин генерации электроэнергии и потребления прогнозируемые часы включения/отключения меняются каждый день», — отмечают в компании.

Прогнозируемый график на сегодня здесь

Черновцы

В Черновицкой области 6 декабря действуют графики стабилизационных отключений

Ознакомиться с ними можно по ссылке

Сумы

В Сумской области применены графики плановых отключений вместе с аварийными.

«Выключения в области будут происходить в режиме −2/+4 часа. Дополнительно к ГПО по всей области применены аварийные отключения. Это сделали из-за превышения текущего потребления электроэнергии сверх заданного „Укрэнерго“ лимита», — сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Прикарпатье

В Ивано-Франковске и области свет потребителям будут выключаться по новым почасовым графикам. Область получила от «Укрэнерго» ночной лимит мощности в 236 МВт и дневной (с 7:00 до 24:00) — в 294 МВт, указано в сообщении «Прикарпатьеоблэнерго».

«Учитывая сложную ситуацию в энергосистеме после обстрелов, лимиты ниже, чем за прошедшие сутки. Первоначально обеспечиваем питанием объекты критической инфраструктуры. Остальные разрешенные мощности будут распределены на величину очередей», — информирует компания.

Ровно

Глава Ровенской ОВА Коваль сообщил о снижении лимитов на область от «Укрэнерго». Он добавил, что «Ровнооблэнерго» обещает соблюдать графики, но в случае перегрузки сетей будут применяться аварийные отключения.

Графики отключений для города Ровно.

Графики отключений для Ровенской области.

Напомним, 5 декабря украинская энергосистема пережила восьмую волну ракетных ударов по энергообъектам. Вчерашняя атака нанесла достаточно значительные повреждения как для электростанций, так и для подстанций, являющихся частью магистральной сети. В «Укрэнерго» прогнозируют, что на стабилизацию системы уйдет ориентировочно два дня, после чего появится возможность вернуть все области к стабилизационным графикам.

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