Экстрадиция Миндича: Офис генпрокурора направил запрос в Израиль Сегодня 17:15 — Казна и Политика

Офис Генерального прокурора направил запрос на экстрадицию бизнесмена Тимура Миндича в Министерство юстиции Израиля.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала спикер Офиса генпрокурора Марьяна Гайовская-Ковбасюк.

«После поступления ходатайства НАБУ о выдаче лиц в Украину, во время их обработки обнаружен ряд процессуальных и технических недостатков», — заявила она.

Гайовская-Ковбасюк отметила, что Офис генпрокурора совместно с НАБУ проработали и доукомплектовали 24 тома материалов, а также подготовили и перевели текст запроса.

«После окончательного устранения недостатков и ошибок запрос о выдаче направлен в Министерство юстиции Государства Израиль», — подчеркнула спикер Офиса генпрокурора.

Что предшествовало

Абакумов ранее рассказал, что НАБУ направило в Офис генерального прокурора все материалы для экстрадиции Миндича.

В то же время, он отметил, что они до сих пор не подписаны, хотя документы находятся там уже две недели. Детектив также выразил надежду, что ОГП подпишет их в ближайшее время.

Дело «Мидас»

Напомним, Тимур Миндич — украинский бизнесмен, экс-совладелец студии «Квартал 95», который находится в розыске. Его связывают с масштабным коррупционным скандалом в сфере энергетики (так называемый «Миндичгейт» или операция «Мидас»).

В ноябре 2025 года, за несколько часов до обысков, Миндич уехал из Украины. Впоследствии журналисты разыскали его в Израиле. Во время общения со СМИ Миндич назвал дело «медийным кейсом» и отрицает вину.

Отметим, НАБУ разоблачила деятельность преступной группы, в которую входили чиновники и бизнесмены, в ноябре прошлого года. Используя служебные связи фигуранты контролировали кадровые решения, процессы закупок и движение финансов компании.

Как выяснили правоохранители, члены группировки брали откаты у контрагентов «Энергоатома». Позже деньги, полученные незаконным путем, отмывали в специальном офисе.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.