Экспортирована первая украинская партия сжиженного биометана Bio-LNG в ЕС — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Экспортирована первая украинская партия сжиженного биометана Bio-LNG в ЕС

40
«МХП», международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, приступила к коммерческому производству сжиженного биометана (Bio-LNG) и осуществила первую поставку украинского Bio-LNG партнеру в Европейском Союзе, сообщила пресс-служба компании.
В МХП заметили, что производят Bio-LNG полностью из птичьего помета и других агроотходов. Продукт сертифицирован по стандарту ISCC EU и полностью соответствует критериям устойчивости RED II/III.
Компания управляет одним из самых больших в Европе портфелей биогазовых проектов, который теперь дополнен производством Bio-LNG.
Производственные мощности компании находятся в Украине и Юго-Восточной Европе, а также функционируют дочерние предприятия в Нидерландах, Великобритании, ОАЭ, Саудовской Аравии и странах ЕС.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems