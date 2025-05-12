Экспортирована первая украинская партия сжиженного биометана Bio-LNG в ЕС — Finance.ua

Экспортирована первая украинская партия сжиженного биометана Bio-LNG в ЕС Сегодня 13:33

«МХП», международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, приступила к коммерческому производству сжиженного биометана (Bio-LNG) и осуществила первую поставку украинского Bio-LNG партнеру в Европейском Союзе, сообщила пресс-служба компании.

В МХП заметили, что производят Bio-LNG полностью из птичьего помета и других агроотходов. Продукт сертифицирован по стандарту ISCC EU и полностью соответствует критериям устойчивости RED II/III.

Компания управляет одним из самых больших в Европе портфелей биогазовых проектов, который теперь дополнен производством Bio-LNG.

Производственные мощности компании находятся в Украине и Юго-Восточной Европе, а также функционируют дочерние предприятия в Нидерландах, Великобритании, ОАЭ, Саудовской Аравии и странах ЕС.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.