Экспортирована первая украинская партия сжиженного биометана Bio-LNG в ЕС — Finance.ua

Экспортирована первая украинская партия сжиженного биометана Bio-LNG в ЕС
«МХП», международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, приступила к коммерческому производству сжиженного биометана (Bio-LNG) и осуществила первую поставку украинского Bio-LNG партнеру в Европейском Союзе, сообщила пресс-служба компании.
В МХП заметили, что производят Bio-LNG полностью из птичьего помета и других агроотходов. Продукт сертифицирован по стандарту ISCC EU и полностью соответствует критериям устойчивости RED II/III.
Компания управляет одним из самых больших в Европе портфелей биогазовых проектов, который теперь дополнен производством Bio-LNG.
Производственные мощности компании находятся в Украине и Юго-Восточной Европе, а также функционируют дочерние предприятия в Нидерландах, Великобритании, ОАЭ, Саудовской Аравии и странах ЕС.
Поделиться новостью