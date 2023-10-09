Экспортеры не вернули в Украину около $8 млрд валютной выручки. НБУ готовит «адекватные меры» — Finance.ua

Экспортеры не вернули в Украину около $8 млрд валютной выручки. НБУ готовит «адекватные меры» Сегодня 08:30 — Валюта

Экспортеры не вернули в Украину около $8 млрд валютной выручки. НБУ готовит «адекватные меры»

Компании-экспортеры не вернули в Украину около $8 млрд валютной выручки, Нацбанк обещает принять «адекватные меры».

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью Forbes

О невозврате $8 млрд экспортной выручки украинскими компаниями Forbes рассказал один из топ-чиновников. Глава Нацбанка подтвердил это. «Данные, которыми оперируем мы, сопоставимы, — заявил Пышный. — $8 млрд — серьезная цифра». Это данные по состоянию на 1 сентября 2023 года.

Проблема возврата валютной выручки оказывает значительное влияние на экономику, подчеркнул Пышный. «НБУ в коммуникации с правительством и парламентом относительно адекватных мер», — добавил он.

Есть экспортеры, максимально затягивающие возврат валютной выручки в пределах разрешенного срока (180 дней), но в этом году ситуация не столь острая, как в прошлом году. Но есть и те, кто пытается выручку вообще не возвращать. «По моему мнению, это вопрос государственного значения, особенно в условиях войны», — подчеркнул глава НБУ.

Чтобы минимизировать эти действия бизнеса, Нацбанк планирует активизировать совместные усилия с таможней и налоговыми органами.

Украинские экспортеры должны возвращать в Украину валютную выручку в течение 180 дней, в случае превышения этих сроков они будут вынуждены заплатить штраф. Но есть ряд схем уклонения от этого, в том числе посредством регистрации фиктивных компаний.

Весной парламент принял закон, который должен улучшить ситуацию с возвратом валютной выручки благодаря механизму гарантирования, но его реализация требует принятия некоторых подзаконных актов, отметил Пышный. «Мы надеемся, что это произойдет в ближайшее время», — заявил глава НБУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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