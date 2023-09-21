Экспорт зерна: в Польше заявили о готовности к диалогу с Украиной — Finance.ua

Экспорт зерна: в Польше заявили о готовности к диалогу с Украиной Сегодня 10:00 — Казна и Политика

Экспорт зерна: в Польше заявили о готовности к диалогу с Украиной

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что польская сторона готова к переговорам с Украиной, чтобы найти решение проблемы, связанной с украинским зерном и эмбарго, введенным Варшавой.

«Мы ждем таких переговоров и готовы к тому, чтобы такие переговоры состоялись», — подчеркнул он в интервью РАР

По его словам, Польша хочет помочь Украине с транзитом. Но министр отметил, что это «должно быть транзитом, а не за счет польских фермеров».

По его мнению, все идет в правильном направлении к тому, чтобы найти общее решение. Министр выразил убеждение, что перечень продукции, запрещенной к ввозу в отдельные страны, должен быть гибким. В качестве примера он привел Болгарию, которой необходим украинский подсолнечник — он может экспортироваться в эту страну. Однако, по словам Телуса, это должно быть решение на уровне ЕС.

«Я бы предпочел, чтобы это были постоянные, долгосрочные решения, которые вводит Европейский Союз. И это хорошее направление», — сказал польский министр.

В то же время заместитель министра экономики Украины Тарас Качка сообщил, что три страны ЕС, которые ввели запрет на экспорт украинской агропродукции, готовы рассматривать механизм совместной верификации и согласования поставок, предложенный Украиной.

«В понедельник мы представили наш план контроля экспорта сельхозпродукции всем странам-соседам. Есть очень хороший отклик со стороны Румынии и Болгарии, которые достаточно положительно отреагировали, и не ввели национальные запреты. Другие три страны, в частности Польша, тоже уже дают положительные сигналы о готовности рассматривать механизм, предложенный Украиной», — объяснил замминистра в эфире телемарафона.

УНІАН По материалам:

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