Экспорт зерна: в Польше заявили о готовности к диалогу с Украиной — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Экспорт зерна: в Польше заявили о готовности к диалогу с Украиной

Казна и Политика
67
Экспорт зерна: в Польше заявили о готовности к диалогу с Украиной
Экспорт зерна: в Польше заявили о готовности к диалогу с Украиной
Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что польская сторона готова к переговорам с Украиной, чтобы найти решение проблемы, связанной с украинским зерном и эмбарго, введенным Варшавой.
«Мы ждем таких переговоров и готовы к тому, чтобы такие переговоры состоялись», — подчеркнул он в интервью РАР.
По его словам, Польша хочет помочь Украине с транзитом. Но министр отметил, что это «должно быть транзитом, а не за счет польских фермеров».
По его мнению, все идет в правильном направлении к тому, чтобы найти общее решение. Министр выразил убеждение, что перечень продукции, запрещенной к ввозу в отдельные страны, должен быть гибким. В качестве примера он привел Болгарию, которой необходим украинский подсолнечник — он может экспортироваться в эту страну. Однако, по словам Телуса, это должно быть решение на уровне ЕС.
«Я бы предпочел, чтобы это были постоянные, долгосрочные решения, которые вводит Европейский Союз. И это хорошее направление», — сказал польский министр.
В то же время заместитель министра экономики Украины Тарас Качка сообщил, что три страны ЕС, которые ввели запрет на экспорт украинской агропродукции, готовы рассматривать механизм совместной верификации и согласования поставок, предложенный Украиной.
«В понедельник мы представили наш план контроля экспорта сельхозпродукции всем странам-соседам. Есть очень хороший отклик со стороны Румынии и Болгарии, которые достаточно положительно отреагировали, и не ввели национальные запреты. Другие три страны, в частности Польша, тоже уже дают положительные сигналы о готовности рассматривать механизм, предложенный Украиной», — объяснил замминистра в эфире телемарафона.

Украинское зерно раздора: почему Польша, Словакия и Венгрия снова прибегли к эмбарго.

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.