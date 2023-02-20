Экспорт зерна превысил 30,3 млн тонн — Finance.ua

Экспорт зерна превысил 30,3 млн тонн Сегодня 21:33 — Аграрный рынок

По состоянию на 20 февраля 2022/2023 МГ Украина экспортировала 30 млн 318 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур.

Об этом сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

В частности, экспорт украинской пшеницы составил 10 млн 808 тыс. тонн.

Украинского ячменя продано за границу 1 млн 981 тыс. тонн, ржи — 15,3 млн тонн.

Экспорт украинской кукурузы достиг 17 млн. 415 тыс. тонн.

Также украинские сельхозпроизводители экспортировали 92,5 тыс. тонн муки пшеничной и других видов.

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