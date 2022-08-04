Экспорт в июне составил $3,2 миллиарда — Шмыгаль надеется на рост Сегодня 06:24 — Казна и Политика

Экспорт в июне составил $3,2 миллиарда — Шмыгаль надеется на рост

В июне Украина экспортировала товаров на 3,2 млрд долларов, в правительстве рассчитывают на дальнейший рост объемов экспорта.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на заседании правительства.

«В марте и апреле экспорт украинских товаров рухнул почти в два раза по сравнению с довоенными показателями и составил около 2,5 млрд долларов в месяц. Три месяца постоянной работы правительственной команды и бизнеса позволили нарастить экспорт на 20%. Общая сумма экспорта в июне составила уже 3,2 млрд долларов. И мы рассчитываем на дальнейший рост», — сказал Шмыгаль.

По его словам, устойчивость украинской экономики в условиях войны усугубит и разблокирование экспорта зерна.

Во-первых, это дает возможности для увеличения валютной выручки и доходов бизнеса. Не только в аграрном секторе, где работают сотни тысяч человек, но и в сопредельных отраслях. Второй аспект — Украина остается важным игроком на мировом рынке продовольствия. Мы вносим свой вклад в мировую продовольственную безопасность. Мы надежный партнер, и наши союзники по всему миру, которые предоставляют нам оружие и финансы, ценят нашу работу в этом направлении", — отметил глава правительства.

Он также подчеркнул, что разблокирование экспорта напрямую связано с новым урожаем. По состоянию на конец июля уже собрано около 12 млн тонн. При этом только пшеницы планируется собрать до 20 млн тонн, что в пять раз больше внутренних потребностей.

«Поэтому для нас принципиально помочь аграриям сохранить и реализовать новый урожай», — подчеркнул Шмыгаль.

Как сообщалось, объемы экспорта товаров из Украины во втором квартале 2022 года демонстрируют положительную динамику. По данным НБУ, главный двигатель оживления экспорта — продовольственные товары и сырье для их производства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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