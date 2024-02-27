Экспорт Украины в ЕС: 440 производителей продуктов животного происхождения имеют право экспорта (список) — Finance.ua

Экспорт Украины в ЕС: 440 производителей продуктов животного происхождения имеют право экспорта (список) Сегодня 10:36 — Казна и Политика

Экспорт Украины в ЕС: 440 производителей продуктов животного происхождения имеют право экспорта (список)

Оптимизация международной торговли и диверсификация международных рынков сбыта — среди приоритетных задач Госпродпотребслужбы. В прошлом году достигнуты значительные результаты для упрощения и расширения украинского экспорта.

По состоянию на 1 января 2024 года 440 предприятий — производителей продуктов животного происхождения имеют право экспортировать свою продукцию на территорию Европейского Союза.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

В прошлом году согласовано 16 форм двусторонних ветеринарных сертификатов на экспорт из Украины в 11 стран — даже при ограниченной возможности визитов иностранных инспекторов в Украину, пишет agrotimes.

Какие страны:

Азербайджан — композитные продукты с содержанием мяса птицы и молочных продуктов, доведенные до кулинарной готовности, предназначенные для употребления в пищу человеком;

Албания — обработанные молочные продукты;

Канада — пчелиные матки и пчелопакеты; молоко и молочные продукты;

Кувейт — мясо птицы;

Ливан — овцы и козы на убой;

Молдова — аквакультура для выращивания, пересадки, извлечения и взятия на промысел, открытых декоративных объектов и возобновления поголовья;

Южно-Африканская Республика — переработанные яичные продукты;

Северная Македония — переработанные корма для домашних животных кроме консервированных кормов для домашних животных;

Польша — живые муравьи; живые рептилии;

Сербия — топленые жиры, не предназначенные для потребления человеком, вне кормовой цепи; топленые жиры, не предназначенные для потребления человеком, предназначенные для использования в качестве кормового материала;

Турция — инкубационные яйца, за исключением бескилевых видов (исключительно для транзита); обработанные кожи и шкуры копытных; топленые жиры, не предназначенные для потребления человеком как кормовой материал.

Справка Finance.ua:

продолжается поэтапное внедрение системы электронной сертификации TRACES в Украине, обеспечена электронная сертификация грузов, предназначенных для экспорта в страны Европейского Союза. В настоящее время 7 форм сертификатов адаптированы и интегрированы в систему TRACES в Украине;

идет процесс внедрения системы ePhyto, осуществляемый Госпродпотребслужбой с участием европейского проекта EU4SaferFood, Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Наша страна уже зарегистрирована в системе The HUB, которая входит в ФАО в рамках членства в Международной конвенции по карантину и защите растений (ІРРС).

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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