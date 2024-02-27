Экспорт Украины в ЕС: 440 производителей продуктов животного происхождения имеют право экспорта (список) — Finance.ua

Экспорт Украины в ЕС: 440 производителей продуктов животного происхождения имеют право экспорта (список)
Оптимизация международной торговли и диверсификация международных рынков сбыта — среди приоритетных задач Госпродпотребслужбы. В прошлом году достигнуты значительные результаты для упрощения и расширения украинского экспорта.
По состоянию на 1 января 2024 года 440 предприятий — производителей продуктов животного происхождения имеют право экспортировать свою продукцию на территорию Европейского Союза.
Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.
В прошлом году согласовано 16 форм двусторонних ветеринарных сертификатов на экспорт из Украины в 11 стран — даже при ограниченной возможности визитов иностранных инспекторов в Украину, пишет agrotimes.
Какие страны:
- Азербайджан — композитные продукты с содержанием мяса птицы и молочных продуктов, доведенные до кулинарной готовности, предназначенные для употребления в пищу человеком;
- Албания — обработанные молочные продукты;
- Канада — пчелиные матки и пчелопакеты; молоко и молочные продукты;
- Кувейт — мясо птицы;
- Ливан — овцы и козы на убой;
- Молдова — аквакультура для выращивания, пересадки, извлечения и взятия на промысел, открытых декоративных объектов и возобновления поголовья;
- Южно-Африканская Республика — переработанные яичные продукты;
- Северная Македония — переработанные корма для домашних животных кроме консервированных кормов для домашних животных;
- Польша — живые муравьи; живые рептилии;
- Сербия — топленые жиры, не предназначенные для потребления человеком, вне кормовой цепи; топленые жиры, не предназначенные для потребления человеком, предназначенные для использования в качестве кормового материала;
- Турция — инкубационные яйца, за исключением бескилевых видов (исключительно для транзита); обработанные кожи и шкуры копытных; топленые жиры, не предназначенные для потребления человеком как кормовой материал.
Справка Finance.ua:
- продолжается поэтапное внедрение системы электронной сертификации TRACES в Украине, обеспечена электронная сертификация грузов, предназначенных для экспорта в страны Европейского Союза. В настоящее время 7 форм сертификатов адаптированы и интегрированы в систему TRACES в Украине;
- идет процесс внедрения системы ePhyto, осуществляемый Госпродпотребслужбой с участием европейского проекта EU4SaferFood, Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Наша страна уже зарегистрирована в системе The HUB, которая входит в ФАО в рамках членства в Международной конвенции по карантину и защите растений (ІРРС).
Борітеся — поборете! Слава Україні!
Поделиться новостью