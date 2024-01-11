Экспорт украинской продукции через Румынию вырос в полтора раза — Finance.ua
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Экспорт украинской продукции через Румынию вырос в полтора раза

Казна и Политика
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Стратегическое партнерство Украины и Румынии наполняется конкретными достижениями.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, сообщает пресс-служба Офиса Президента.
По его словам, экспорт украинской продукции через Румынию увеличился с 2 млн т до более 3 млн т в месяц, то есть в полтора раза. Собеседники обсудили возможность дальнейшего расширения пропускной способности пунктов пересечения границы, чтобы этот показатель достиг целевых 4 млн т.
Кроме того, Владимир Зеленский отметил важность решения Европейского совета о начале переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Он поблагодарил Румынию за поддержку этого решения и готовность делиться своим опытом в вопросе европейской интеграции.
По материалам:
AgroPortal.ua
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