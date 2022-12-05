Экспорт украинской агропродукции в ноябре установил новый военный рекорд — Finance.ua
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Экспорт украинской агропродукции в ноябре установил новый военный рекорд

Аграрный рынок
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В ноябре объем экспорта украинской аграрной продукции впервые с начала полномасштабной войны превысил 7 млн тонн.
Как рассказали в Комитете Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики, несмотря на войну и постоянные обстрелы энергетической инфраструктуры Украина продолжает экспортировать аграрную продукцию и обеспечивать продовольственную безопасность мира.
Так, по данным Минэкономики, в ноябре экспорт агропродукции составил 7,2 млн тонн, впервые за период войны пересек отметку в 7 млн тонн. Этот показатель практически такой, как в январе 2022 года, когда аграрный экспорт составил 7,8 млн тонн", — говорится в сообщении.
Отмечается, что лидерами экспорта выступают традиционные:
кукуруза (2,5 млн тонн),
пшеница (1,76 млн тонн),
рапс (529 тыс. тонн),
масло подсолнечное (483 тыс. тонн — рост против октября на 28 тыс. тонн),
семена подсолнечника (398 тыс. тонн),
соя (384 тис. тонн).

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
agroreview.com
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