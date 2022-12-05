Экспорт украинской агропродукции в ноябре установил новый военный рекорд — Finance.ua

Экспорт украинской агропродукции в ноябре установил новый военный рекорд Сегодня 21:30 — Аграрный рынок

В ноябре объем экспорта украинской аграрной продукции впервые с начала полномасштабной войны превысил 7 млн тонн.

Как рассказали в Комитете Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики, несмотря на войну и постоянные обстрелы энергетической инфраструктуры Украина продолжает экспортировать аграрную продукцию и обеспечивать продовольственную безопасность мира.

Так, по данным Минэкономики, в ноябре экспорт агропродукции составил 7,2 млн тонн, впервые за период войны пересек отметку в 7 млн тонн. Этот показатель практически такой, как в январе 2022 года, когда аграрный экспорт составил 7,8 млн тонн", — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидерами экспорта выступают традиционные:

кукуруза (2,5 млн тонн),

пшеница (1,76 млн тонн),

рапс (529 тыс. тонн),

масло подсолнечное (483 тыс. тонн — рост против октября на 28 тыс. тонн),

семена подсолнечника (398 тыс. тонн),

соя (384 тис. тонн).

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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