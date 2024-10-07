Экспорт товаров в Украине вырос почти на 38% за год в физическом измерении — Finance.ua

Экспорт товаров в Украине вырос почти на 38% за год в физическом измерении Сегодня 09:44 — Казна и Политика

Экспорт украинских товаров за год вырос на 38% в физическом измерении, достигнув 80,8 млн тонн, что на 22,1 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет со ссылкой на отчет министерства экономики.

За январь-июль 2024 года экспортировано 80,8 млн т украинской продукции в физическом измерении (по данным Госстата и Гостаможслужбы), что на 22,1 млн т («плюс» 37,8%) больше, чем за прошлогодний период.

В январе-июле 2024 года наблюдается рост объемов экспорта продукции через Украинский морской коридор, начавший работать в августе 2023 года.

Несмотря на сложности, связанные с войной, логистическими ограничениями, утратой части предприятий и торговыми ограничениями со стороны европейских стран-соседей, экспорт товаров продолжает расти.

УНН По материалам:

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