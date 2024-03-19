Экспорт товаров стоимостью до €1000 планируется значительно упростить — Finance.ua
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Экспорт товаров стоимостью до €1000 планируется значительно упростить

Личные финансы
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Экспорт товаров стоимостью до €1000 планируется значительно упростить
Экспорт товаров стоимостью до €1000 планируется значительно упростить
Экспорт товаров стоимостью до 1000 евро будет значительно упрощен.
Об этом сообщила народная депутат из фракции «Европейская Солидарность» Нина Южанина.

Что изменится?

Украинские предприятия и физические лица-предприниматели, которые будут пересылать такие товары за пределы таможенной территории Украины в международных почтовых или экспресс-отправлениях, не будут подавать обычные таможенные декларации (это сократит расходы на таможенно-брокерские услуги).
Необходимое декларирование будут осуществлять операторы почтовой связи или экспресс-перевозчики. Они будут подавать в таможенный орган специальный реестр международных почтовых или экспресс-отправлений (сегодня такая процедура введена для декларирования товаров для граждан).
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«Соответствующие изменения поддержаны налоговым комитетом в проекте № 9456, который передан на рассмотрение ВРУ», — отметила Южанина.
Зачем это? По словам народного депутата, упрощение таможенных процедур для украинского бизнеса, товары которого все шире представлены в зарубежных интернет-магазинах, станет значительной поддержкой расширения географии продажи украинских товаров.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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