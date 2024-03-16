Экспорт и импорт: Украина увеличила товарооборот в январе-феврале 2024 года (инфографика) — Finance.ua

Экспорт и импорт: Украина увеличила товарооборот в январе-феврале 2024 года (инфографика) Сегодня 19:02 — Казна и Политика

Экспорт и импорт: Украина увеличила товарооборот в январе-феврале 2024 года (инфографика)

Украинский товарооборот за январь-февраль 2024 года составил 16,8 млрд долларов. Это на 2% больше показателя аналогичного периода 2023 года.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

«Так, в январе-феврале 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму $10 млрд, а экспортировали — на сумму $6,8 млрд», — говорится в сообщении.

Это на 2% больше, чем за аналогичный период 2023 года. При этом облагаемый налогом импорт составил $8,8 млрд, что составляет 88% общих объемов импортируемых товаров.

Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-феврале 2024 года составила 0,47 долл./кг, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Из каких стран больше всего импортировали товаров в Украину:

Китай — $2 млрд;

Польша — $1,1 млрд;

Германия — $769 млн.

Куда экспортировали из Украины больше всего:

в Польшу — на $649 млн;

Испанию — на $624 млн;

Китай — на $504 млн.

В общих объемах ввезенных в январе-феврале 2024 года товаров 67% составляли следующие категории товаров: машины, оборудование и транспорт — $3,5 млрд, продукция химической промышленности — $1,8 млрд, топливно-энергетические — $1,3 млрд.

Инфографика: Государственная таможенная служба Украины

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

продовольственные товары — $4,5 млрд;

металлы и изделия из них — $726 млн;

минеральные продукты — $587 млн.

За первые два месяца 2024 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена ​​вывозная пошлина, в бюджет уплачено 47,96 млн грн.

Напомним, из-за блокирования границы с Польшей Украина недополучила около 8 млрд гривен таможенных платежей, финансовые потери бизнеса — более 1,5 млрд евро.

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