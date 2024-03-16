Экспорт и импорт: Украина увеличила товарооборот в январе-феврале 2024 года (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Экспорт и импорт: Украина увеличила товарооборот в январе-феврале 2024 года (инфографика)

Казна и Политика
8
Экспорт и импорт: Украина увеличила товарооборот в январе-феврале 2024 года (инфографика)
Экспорт и импорт: Украина увеличила товарооборот в январе-феврале 2024 года (инфографика)
Украинский товарооборот за январь-февраль 2024 года составил 16,8 млрд долларов. Это на 2% больше показателя аналогичного периода 2023 года.
Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.
Читайте также
«Так, в январе-феврале 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму $10 млрд, а экспортировали — на сумму $6,8 млрд», — говорится в сообщении.
Это на 2% больше, чем за аналогичный период 2023 года. При этом облагаемый налогом импорт составил $8,8 млрд, что составляет 88% общих объемов импортируемых товаров.
Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-феврале 2024 года составила 0,47 долл./кг, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Из каких стран больше всего импортировали товаров в Украину:

  • Китай — $2 млрд;
  • Польша — $1,1 млрд;
  • Германия — $769 млн.
Читайте также

Куда экспортировали из Украины больше всего:

  • в Польшу — на $649 млн;
  • Испанию — на $624 млн;
  • Китай — на $504 млн.
В общих объемах ввезенных в январе-феврале 2024 года товаров 67% составляли следующие категории товаров: машины, оборудование и транспорт — $3,5 млрд, продукция химической промышленности — $1,8 млрд, топливно-энергетические — $1,3 млрд.
Инфографика: Государственная таможенная служба Украины
Инфографика: Государственная таможенная служба Украины

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

  • продовольственные товары — $4,5 млрд;
  • металлы и изделия из них — $726 млн;
  • минеральные продукты — $587 млн.
За первые два месяца 2024 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена ​​вывозная пошлина, в бюджет уплачено 47,96 млн грн.
Напомним, из-за блокирования границы с Польшей Украина недополучила около 8 млрд гривен таможенных платежей, финансовые потери бизнеса — более 1,5 млрд евро.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.