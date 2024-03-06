В очередях более 2,3 тысяч фур. В ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Польшей — Finance.ua
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В очередях более 2,3 тысяч фур. В ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Польшей

Казна и Политика
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По-прежнему польские протестующие продолжают блокировать шесть направлений. В очереди, на въезд в Украину, стоят более 2,3 тысяч грузовиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрея Демченко во время брифинга.
По словам Демченко, по-прежнему протестующие блокируют шесть направлений:
  • «Ягодин»;
  • «Устилуг»;
  • «Угринов»;
  • «Рава-Русская»;
  • «Шегини;
  • «Краковец».
По состоянию на сегодняшнее утро на всех шести направлениях в очередях на территории Польши находится где-то более 2 300 грузовиков, ожидающих проезд в сторону Украины.
Самые большие очереди фиксируются на КПП «Краковец» и «Ягодин». В то же время, на каждом направлении протестующие действуют по-разному.
Другие категории транспорта, а именно легковушки и автобусы — свободно движутся в обоих направлениях.
«Ягодин»
За последнее время фермеры вообще не пропускают грузовики, следующие из Украины в Польшу. Показатели пересечения пока нулевые.
«При этом они незначительное количество грузовиков пропускают, которые следуют в сторону Украины на этом направлении. За минувшие сутки таких было около 70. Днем ранее это было где-то на уровне 50», — добавил Демченко.
Показатели крайне низки для этого направления, поскольку оно способно в сутки пропускать от 1200 до 1400 грузовиков в обоих направлениях.
«Шегини»
С пятницы и по понедельник фермеры не пропускали грузовики в обе стороны. Уже с понедельника протестующие приняли для себя решение о том, чтобы пропускать раз в 12 часов партию из 10−12 машин. Также со вчерашнего дня пропускали незначительное количество грузовиков, следующих из Украины в Польшу.
«Но это на динамику пересечения границы, конечно, влияет крайне негативно. Ведь если брать непосредственно прошедшие сутки, то количество пересечений было на уровне где-то 60 грузовиков в обоих направлениях, и это значительно ниже пропускной способности этого пункта пропуска», — пояснил спикер.
Ситуация на границе с Польшей
Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовых автомобилей. Наблюдается значительное осложнение для пересечения границы — как в направлении Украины, так и в направлении Польши.
По материалам:
РБК-Україна
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