В очередях более 2,3 тысяч фур. В ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Польшей — Finance.ua

В очередях более 2,3 тысяч фур. В ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Польшей Сегодня 16:15 — Казна и Политика

По-прежнему польские протестующие продолжают блокировать шесть направлений. В очереди, на въезд в Украину, стоят более 2,3 тысяч грузовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрея Демченко во время брифинга

По словам Демченко, по-прежнему протестующие блокируют шесть направлений:

«Ягодин»;

«Устилуг»;

«Угринов»;

«Рава-Русская»;

«Шегини;

«Краковец».

По состоянию на сегодняшнее утро на всех шести направлениях в очередях на территории Польши находится где-то более 2 300 грузовиков, ожидающих проезд в сторону Украины.

Самые большие очереди фиксируются на КПП «Краковец» и «Ягодин». В то же время, на каждом направлении протестующие действуют по-разному.

Другие категории транспорта, а именно легковушки и автобусы — свободно движутся в обоих направлениях.

«Ягодин»

За последнее время фермеры вообще не пропускают грузовики, следующие из Украины в Польшу. Показатели пересечения пока нулевые.

«При этом они незначительное количество грузовиков пропускают, которые следуют в сторону Украины на этом направлении. За минувшие сутки таких было около 70. Днем ранее это было где-то на уровне 50», — добавил Демченко.

Показатели крайне низки для этого направления, поскольку оно способно в сутки пропускать от 1200 до 1400 грузовиков в обоих направлениях.

«Шегини»

С пятницы и по понедельник фермеры не пропускали грузовики в обе стороны. Уже с понедельника протестующие приняли для себя решение о том, чтобы пропускать раз в 12 часов партию из 10−12 машин. Также со вчерашнего дня пропускали незначительное количество грузовиков, следующих из Украины в Польшу.

«Но это на динамику пересечения границы, конечно, влияет крайне негативно. Ведь если брать непосредственно прошедшие сутки, то количество пересечений было на уровне где-то 60 грузовиков в обоих направлениях, и это значительно ниже пропускной способности этого пункта пропуска», — пояснил спикер.

Ситуация на границе с Польшей

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовых автомобилей. Наблюдается значительное осложнение для пересечения границы — как в направлении Украины, так и в направлении Польши.

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