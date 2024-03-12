Экспорт российской нефти морем вырос до самого высокого уровня в 2024 году — Finance.ua
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Экспорт российской нефти морем вырос до самого высокого уровня в 2024 году

Энергетика
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Морской экспорт российской нефти резко возрос до самого высокого уровня в этом году.
Как сообщает Bloomberg, средний доход за четыре недели, увеличившись примерно на 50 миллионов долларов. До 1,66 миллиарда в неделю.
Рост на 590 тыс. баррелей в день за неделю до 10 марта произошел вскоре после того, как москва подтвердила свою преданность усилиям ОПЕК+ предотвратить глобальный избыток нефти и поддерживать высокие цены путем ограничения добычи.
Недельные объемы экспорта на 420 тыс. баррелей в день превышают обязательства россии перед своими партнерами за первый квартал.
По материалам:
Економічна Правда
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