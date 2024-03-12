Экспорт российского дизтоплива упал до трехмесячного минимума — Finance.ua
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Экспорт российского дизтоплива упал до трехмесячного минимума

Энергетика
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На прошлой неделе объемы поставок дизтоплива и газойля через российские порты составили 858 тыс. тонн. Это минимальный показатель с начала декабря прошлого года.
Об этом сообщает enkorr.
Отгрузки дистиллятов сокращаются третью неделю подряд на фоне многочисленных атак российских нефтеперерабатывающих объектов в течение января и февраля:
  • 21 января был атакован газоперерабатывающий комплекс «Новатек Усть-Луга», расположенный в Финском заливе. Производство газойля здесь было возобновлено только три недели спустя, 11 февраля.
  • 25 января была поражена первичная установка переработки нефти на Туапсинском НПЗ «Роснефти».
  • Февральская серия атак началась с волгоградского НПЗ «Лукойла», на котором 3 февраля была выведена из строя установка первичной переработки нефти.
  • 9 февраля повреждения разной степени получили мощности Ильского и Афипского НПЗ, оба расположены в Краснодарском крае.
В прошлом месяце крупнейший дизельный терминал в Приморске сократил экспорт с 2,21 млн тонн до 1,72 млн тонн.
В марте, согласно данным оператора терминала, запланированные объемы поставок дизтоплива составляют 1,85 млн тонн. Но, вероятно, «Транснефть» скорректирует мартовские отгрузки через «Приморск» в сторону уменьшения после атаки БпЛА на «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», который подключен к северной ветке дизельного продуктопровода.
По материалам: enkorr
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