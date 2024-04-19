Экспорт российского дизеля продолжает падать после атак дронами по НПЗ — Bloomberg — Finance.ua
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Экспорт российского дизеля продолжает падать после атак дронами по НПЗ — Bloomberg

Энергетика
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российский экспорт дизельного топлива продолжает падать в течение нескольких недель после атак беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам страны.
Об этом сообщает Bloomberg.
Данные аналитической компании Kpler показывают, что поставки российского дизеля составляли в среднем 0,74 миллиона баррелей в день за 10 дней до 13 апреля. Это примерно на 25% меньше по сравнению со средним показателем в это время года между 2019 и 2023 годами.
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Учитывая, что темпы переработки нефти недавно упали до 11-месячного минимума, существует вероятность того, что россии, возможно, придется перенаправить всю сырую нефть, которую ее заводы не могут переработать, на экспортный рынок.
Напомним, Международное энергетическое агентство (МЭА) поддержало позицию Соединенных Штатов по поводу того, что атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы могут подорвать мировые рынки нефтепродуктов.
По материалам:
Укрінформ
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