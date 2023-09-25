Экспорт мяса птицы за 8 месяцев вырос на 9,3% — Finance.ua
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Экспорт мяса птицы за 8 месяцев вырос на 9,3%

Казна и Политика
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В январе-августе 2023 года Украина экспортировала 288 тыс. тонн мяса и съедобных субпродуктов птицы — на 9,3% больше, чем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.
Хотя в денежном эквиваленте экспорт за восемь месяцев этого года сократился на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достиг $538,8 млн.
В частности, в августе этого года было экспортировано 39,4 тыс. тонн отечественного мяса и съедобных субпродуктов птицы на сумму $74,4 млн.
Главными покупателями этой продукции за восемь месяцев 2023 г. были Нидерланды (33,9%), Саудовская Аравия (17,5%) и Словакия (13,9%).
По материалам:
agrotimes.ua
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