Экспорт мяса птицы за 8 месяцев вырос на 9,3% — Finance.ua

Экспорт мяса птицы за 8 месяцев вырос на 9,3% Сегодня 04:21 — Казна и Политика

В январе-августе 2023 года Украина экспортировала 288 тыс. тонн мяса и съедобных субпродуктов птицы — на 9,3% больше, чем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы.

Хотя в денежном эквиваленте экспорт за восемь месяцев этого года сократился на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и достиг $538,8 млн.

В частности, в августе этого года было экспортировано 39,4 тыс. тонн отечественного мяса и съедобных субпродуктов птицы на сумму $74,4 млн.

Главными покупателями этой продукции за восемь месяцев 2023 г. были Нидерланды (33,9%), Саудовская Аравия (17,5%) и Словакия (13,9%).

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