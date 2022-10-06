Экспорт молочных продуктов в сентябре достиг рекордных $36 млн — Finance.ua

Экспорт молочных продуктов в сентябре достиг рекордных $36 млн Сегодня 21:22 — Аграрный рынок

Экспорт молочных продуктов в сентябре достиг рекордного показателя и составил 35,9 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении Ассоциации производителей молока.

Согласно сообщению, в сентябре выручка от экспорта молочных продуктов составила 35,9 млн долларов, что на 9,2% больше, чем в июле и 145% больше, чем в прошлом году.

«Высокие экспортные цены и упрощенные процедуры на границе поддерживают продажу украинской молочной продукции на внешние рынки», — сказала аналитик Ассоциации производителей молока Яна Линецкая.

В частности, в сентябре было продано: сухого молока — 4,9 тыс. тонн (+51% по сравнению с августом), масла — 1,96 тыс. тонн (-8,25%), молока и цельных сливок — 2,65 тыс. тонн (-25,7%), сыворотки — 1,96 тыс. тонн (- 22,5%), сыра — 1,098 тыс. тонн (+ 8,9%), кисломолочной продукции — 0,327 тыс. тонн (+ 19,6%).

«Из-за дорогой гривны суммарный импорт молочных продуктов в сентябре снизился на 19% по сравнению с августом. В октябре следует ожидать сезонного сокращения экспорта. Тем не менее, его показатели все еще будут высокими», — говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, в начале сентября ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) сообщала, что экспорт украинской молочной продукции вышел на довоенный уровень.

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Українські Новини По материалам:

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