Экспорт металлургической продукции просел на 70%, — ГТС — Finance.ua
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Экспорт металлургической продукции просел на 70%, — ГТС

Казна и Политика
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Украинские металлурги в январе-сентябре 2022 года продали за границу 5,2 млн т стальной продукции. экспорт металлургического сырья за 9 месяцев 2022-го упал на 58,9%, проката — на 66,1%, а полуфабрикатов — на 68,9% г./г.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
В денежном выражении экспорт за этот период упал на 61,6% — до $3,97 млрд.
Для сравнения, по итогам 2021 года доход от экспорта черных металлов составил $13,96 млрд.
В структуре экспорта черных металлов за 9 месяцев 2022 года доля полуфабрикатов составила 32,1%, металлургического сырья (чугун, ферросплавы, лом) — 27,1%, стального проката — 40,8%.
Как известно, после российского вторжения в Украину экспорт черных металлов резко сократился из-за блокады портов, логистических проблем, а также уничтожения крупных меткомбинатов в Мариуполе — «Азовстали» и ММК им. Ильича.
Сейчас украинские металлурги активно ищут новые пути экспорта продукции, но отгрузку можно осуществлять преимущественно в Европу, поскольку большинство мировых рынков закрыты для Украины из-за недоступности портов.
Напомним, ранее в ОП «Укрметаллургпром» заявили, что ГМК Украины переживает самые тяжелые времена за всю историю независимости: цены на металлопродукцию в мире упали на треть, а услуги по доставке выросли на 70%-141%.
По материалам:
РБК-Україна
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