Экспорт кукурузы из Украины превысил 10 млн т — Finance.ua

Экспорт кукурузы из Украины превысил 10 млн т Сегодня 06:23 — Аграрный рынок

Объем экспорта зерновых и зернобобовых культур из Украины в 2022/23 МГ по состоянию на 9 декабря составил 18,97 млн т, что на 33% меньше показателя прошлого сезона, пишет ukragroconsult.com

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, публикуемые Министерством аграрной политики и продовольствия Украины.

Так, пшеницы с начала сезона отправлено 7,2 млн т, что на 52% уступает прошлогоднему объему.

Поставки ячменя на внешние рынки составили 1,5 млн т (-70%).

Также на экспорт ушло 12,2 тыс. т ржи, что значительно меньше прошлогодних 86,2 тыс. т.

Кукурузы экспортировано 10,2 млн т, что на 32% превышает объемы отгрузок на аналогичную дату в прошлом сезоне (7,7 млн т).

Экспорт муки из Украины в 2022/23 МГ составил 59,7 тыс. т, что на 8% превышает показатель прошлого сезона на эту же дату (55,5 тыс. т).

Справка Finance.ua:

В 2021/22 МГ экспорт зерновых и зернобобовых культур составил 48,6 млн т: пшеницы — 18,7 млн т; ячменя — 5,8 млн т; ржи — 161,5 тыс. т; кукурузы — 23,5 млн т; муки — 70,9 тыс. т.

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