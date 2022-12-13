Экспорт кукурузы из Украины превысил 10 млн т — Finance.ua
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Экспорт кукурузы из Украины превысил 10 млн т

Аграрный рынок
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Объем экспорта зерновых и зернобобовых культур из Украины в 2022/23 МГ по состоянию на 9 декабря составил 18,97 млн т, что на 33% меньше показателя прошлого сезона, пишет ukragroconsult.com.
Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, публикуемые Министерством аграрной политики и продовольствия Украины.
Так, пшеницы с начала сезона отправлено 7,2 млн т, что на 52% уступает прошлогоднему объему.
Поставки ячменя на внешние рынки составили 1,5 млн т (-70%).
Также на экспорт ушло 12,2 тыс. т ржи, что значительно меньше прошлогодних 86,2 тыс. т.
Кукурузы экспортировано 10,2 млн т, что на 32% превышает объемы отгрузок на аналогичную дату в прошлом сезоне (7,7 млн т).
Экспорт муки из Украины в 2022/23 МГ составил 59,7 тыс. т, что на 8% превышает показатель прошлого сезона на эту же дату (55,5 тыс. т).

Справка Finance.ua:

В 2021/22 МГ экспорт зерновых и зернобобовых культур составил 48,6 млн т: пшеницы — 18,7 млн т; ячменя — 5,8 млн т; ржи — 161,5 тыс. т; кукурузы — 23,5 млн т; муки — 70,9 тыс. т.
По материалам:
Finance.ua
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