Экспорт-импорт: рейтинг стран-импортеров в Украину — Finance.ua

Экспорт-импорт: рейтинг стран-импортеров в Украину Сегодня 11:00 — Казна и Политика

Экспорт-импорт: рейтинг стран-импортеров в Украину

По данным Государственной таможенной службы Украины, экспорт агропродовольственной продукции в январе-июне 2024 года увеличился против прошлогодних показателей за соответствующий период в 11,847 млрд дол. США на 5% и составил 12,451 млрд дол. США.

По расчетам ученых Института аграрной экономики, доля экспорта агропродовольственной продукции в общем экспорте Украины по результатам шести месяцев 2024 года составляет 64%.

По его словам, основными рынками сбыта отечественной агропродукции остаются три региона: страны Европейского Союза, Азии и Африки. В I полугодии 2024 года их суммарная доля составила около 94% стоимости украинского экспорта сельхозпродукции.

При этом наблюдается наращивание поставок в Евросоюз, который третий год подряд выступает главным рынком сбыта, а также Африки, тогда как экспорт продовольствия в Азию снижается, отметил Николай Пугачев.

Удерживая позицию основного импортера отечественной агропродукции с начала полномасштабной агрессии рф на территории нашего государства, страны — члены Европейского Союза за январь-июнь 2024 года закупили более 50% украинского продовольствия — на 6285 млн дол. США, на 4% превысив показатель за соответствующий период в прошлом году.

За I полугодие 2024 года страны Азии закупили украинское продовольствие на 3909 млн дол. США, что на 9% меньше, чем за соответствующий период 2023 года. Доля Азии за этот период составила более 31% общего экспорта аграрной продукции.

Объемы экспорта в страны Африки составили 1,475 млрд дол. США, превысив прошлогодний показатель в 1,7 раза. Доля этого региона равнялась 12% общего экспорта аграрной продукции из Украины.

Лидеры

По результатам I полугодия 2024 года рейтинг стран — импортеров отечественной агропродукции со значительным отрывом возглавляет Испания, которой было продано аграрное сырье и готовые продукты на сумму 1518 млн дол. США. Это обеспечило ей долю в 12% в географической структуре нашего экспорта.

Вторую позицию, как и по итогам всего прошлого года, осуществив закупки на сумму 946 млн дол. США, удерживает Китай, доля которого составила примерно 8%.

Турция, которая по объемам закупок украинского продовольствия традиционно входит в топ-3, обеспечила себе обычное третье место, импортировав агропродукции на сумму в 926 млн дол. США, то есть более 7% от общей стоимости.

Значительную выручку украинские экспортеры получили также из Египта (910 млн долл. США), Нидерландов (831 млн долл. США), Польши (733 млн долл. США), Италии (632 млн долл. США), Румынии (582 млн долл. США), Германии (471 млн долл. США) и Индии (351 млн долл. США).

Суммарно эти 10 стран обеспечили Украине 63% доходов от зарубежных поставок продукции агропромышленного комплекса в I полугодии 2024 года.

Определяющими группами продукции в товарной структуре аграрного экспорта Украины по-прежнему выступают зерновые культуры (5264 млн долл. США), масла и жиры (3079 млн долл. США), масличные культуры (1061 млн долл. США), остатки и отходы пищевой промышленности (821 млн долл. США), мясо и субпродукты (505 млн долл. США).

Итого они обеспечили 86% выручки от продажи отечественного агропродовольствия на рынки стран мира.

При этом в текущем году в денежном выражении увеличивается экспорт мясопродуктов, масла, остатков и отходов, однако уменьшилась выручка от масличных продаж, а уровень доходов от поставок зерна практически не изменился, отметил ученый.

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