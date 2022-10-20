Экспорт гречки из Украины запрещен до конца года — Finance.ua

Экспорт гречки из Украины запрещен до конца года Сегодня 07:23 — Аграрный рынок

Экспорт гречки из Украины запрещен до конца года

Экспорт гречки из Украины запрещен до конца текущего года.

Об этом сообщили в Минагрополитики.

«До конца года запрет на экспорт гречки будет действовать однозначно, будет ли он продлен с января 2023 года, мы поймем в конце ноября, поскольку ее сбор до сих пор продолжается. Когда мы увидим, что производство, которое было прогнозировано на уровне 140 тыс. тонн, будет уже у нас в амбаре, тогда можно будет о чем-то говорить. Но свободного экспорта точно не может быть», — сказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

В Украине не исключают выход на формирование стратегического запаса гречки из-за урожайности культуры в этом году. Уже сейчас с трети площадей собрали около 60 тысяч тонн гречки.

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УНН По материалам:

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