Экспорт гречки из Украины запрещен до конца года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Экспорт гречки из Украины запрещен до конца года

Аграрный рынок
25
Экспорт гречки из Украины запрещен до конца года
Экспорт гречки из Украины запрещен до конца года
Экспорт гречки из Украины запрещен до конца текущего года.
Об этом сообщили в Минагрополитики.
«До конца года запрет на экспорт гречки будет действовать однозначно, будет ли он продлен с января 2023 года, мы поймем в конце ноября, поскольку ее сбор до сих пор продолжается. Когда мы увидим, что производство, которое было прогнозировано на уровне 140 тыс. тонн, будет уже у нас в амбаре, тогда можно будет о чем-то говорить. Но свободного экспорта точно не может быть», — сказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.
Читайте также
В Украине не исключают выход на формирование стратегического запаса гречки из-за урожайности культуры в этом году. Уже сейчас с трети площадей собрали около 60 тысяч тонн гречки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.