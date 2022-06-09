Экспорт электроэнергии позволит Украине заработать 1,5 млрд евро до конца 2022 года — Минэнергетики

Сегодня 19:11 — Казна и Политика

Экспорт электроэнергии позволит Украине заработать 1,5 млрд евро до конца 2022 года — Минэнергетики

Экспорт электроэнергии позволит Украине заработать 1,5 млрд евро до конца 2022 года. Однако из-за роста цен на энергоносители россия зарабатывает даже больше, чем планировала.

Об этом во время интервью «Суспільному» рассказала советник министра энергетики Лана Зеркаль.

По ее словам, Украина начала экспорт электроэнергии в страны Европейского союза. Линии для экспорта уже готовы для стран, таких как Румыния, Венгрия, Словакия и Польша.

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«Мы можем зарабатывать миллиарды долларов на этих продажах. В частности, до конца этого года мы сможем заработать до 1,5 миллиарда евро. Нам удалось начать Коммерческий переток электроэнергии фактически на 2,5 года раньше, чем это планировалось сделать. При этом мы обогнали страны Балтии, которые только на середине этого пути — они начнут экспорт не ранее 2025 года. Было очень много сомнений в том, сможем ли мы работать отключенными от россии. А мы смогли выйти в изолированный режим за 4 часа до начала войны», — сказала Зеркаль.

Она подчеркнула, что Украина производит гораздо больше электроэнергии, чем нам нужно, потому мы можем обеспечить этот экспорт и получать миллиарды евро ежегодно в государственный бюджет.

Зеркаль также отметила, что продажа нефти и нефтепродуктов является для россии основным путем покрытия расходов на войну. Учитывая, что в этом году очень выросли цены на энергоносители, россия зарабатывает даже больше, чем планировала. Потому введение нефтяного эмбарго — шаг к лишению рф возможности зарабатывать на этом рынке.

Экспорт электроэнергии

Президент Владимир Зеленский 7 июня заявил, что Украина на сегодняшний день делает все возможное, чтобы нарастить возможности экспорта электроэнергии. По словам президента, добиться этого позволят имеющиеся в Украине мощности.

«Делаем все для того, чтобы нарастить наши возможности экспорта электричества. Это позволят делать имеющиеся в Украине мощности. А после исторического присоединения нашего государства к объединенной энергосети Европы такой экспорт не только позволяет нам увеличивать нашу валютную выручку, но прямо влиять на стабилизацию энергетической ситуации в странах-соседях, сокращающих потребление российских энергоресурсов», — отметил президент.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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