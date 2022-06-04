Украина будет поставлять электроэнергию в Молдову — Finance.ua
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Украина будет поставлять электроэнергию в Молдову

Сегодня 05:45Энергетика
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С 4 июня начнутся поставки украинской электроэнергии в Молдову.
Об этом сообщила национальная энергетическая компания «Энергоатом».
«С 04 июня 2022 года начнутся поставки украинской электроэнергии в Молдову. ГП «НАЭК „Энергоатом“ — крупнейший производитель электроэнергии Украины — заключил экспортный контракт с молдавской государственной компанией Energocom. Согласно договоренностям, Энергоатом планирует в июне поставить в Молдову 85,2 тыс. МВт-ч электроэнергии по цене $77 за 1 МВт-ч», — сообщили в НАЭК.

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Отмечается, что благодаря экспорту Энергоатом получит дополнительный источник для финансирования ПСО, по которому осуществляется поставка электроэнергии населению.
«Энергопотребление Молдовы в значительной степени зависит от генерации на Молдавской ГРЭС, принадлежащей России. Украинский экспорт позволит стране диверсифицировать поставки электрической энергии и усилить ее энергетическую безопасность», — говорят на предприятии.
Напомним, энергосистемы обеих стран были полностью синхронизированы с сетью континентальной Европы в середине марта 2022 года. Украина и Молдова продолжают партнерство и углубляют сотрудничество.
По материалам: УНН
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