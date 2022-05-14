Экспорт электроэнергии поможет Европе уменьшить потребление газа и угля. — Finance.ua

Экспорт электроэнергии поможет Европе уменьшить потребление газа и угля.

Сегодня 14:33 — Энергетика

Экспорт электроэнергии Украины поможет Европе снизить потребление газа и угля из рф.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью Forbes

Сейчас Украина экспортирует, но небольшие объемы — 210 МВт в Польшу.

«А до войны мы имели экспорт из Бурштинского энергоострова на уровне 800 МВт. Импорта электроэнергии с начала войны у нас не было, несмотря на то, что с момента синхронизации мы можем использовать аварийную помощь из Европы. После синхронизации украинской и европейской энергосистем, которая произошла еще в марте, у нас есть техническая возможность экспортировать до 1690 МВт. Политическая поддержка увеличения объемов экспорта есть. Но европейцы должны это позволить с точки зрения технической готовности», — рассказал министр.

Скорее всего, Украина будет увеличивать экспорт постепенно.

«По нашим расчетам, это может дать рынку минимум 2 млрд грн живых денег в месяц. Но объем экспорта разглашать не могу — это очень чувствительная тема переговоров», — добавил он.

Есть несколько путей решения проблемы.

«Первый — чтобы европейцы или другие партнеры поддержали наш рынок деньгами. Это примерно €250 млн в месяц. Мы с ними на разных уровнях обсуждали возможность такой помощи в размере €1 млрд в четыре месяца. Но существует гораздо лучший вариант — дать нам самим заработать эти средства на экспорте электроэнергии. Это решит все наши проблемы на рынке. Ведь европейские цены в среднем в 4 раза выше украинских. Европа также от этого выиграет. Наш экспорт электроэнергии поможет им снизить потребление российского газа и угля», — пояснил министр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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