Экспорт электроэнергии может приносить Украине более 70 миллиардов в год — Шмыгаль Сегодня 12:22 — Энергетика

В случае увеличения пропускной способности на экспорт электроэнергии до 2,5 ГВт, Украина сможет получать более 70 млрд грн в год от ее продажи.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль.

«Всего через три месяца после получения энергетического безвиза начался долгожданный экспорт украинской электроэнергии в Европу! Сегодня с часу ночи такой экспорт пошел в направлении Румынии. Первоначальный объем составляет 100 МВт», — написал премьер.

«Энергетический безвиз с ЕС, который заработал в марте этого года, дает свой очень обозримый и практический результат. Только за первый день государственное предприятие „Укрэнерго“ заработало 10 млн грн на продаже доступа к межгосударственному сечению», — добавил Шмыгаль.

По его словам, потенциал экспорта украинской электроэнергии в Европу составляет до 2,5 ГВт. По такому сценарию государство сможет получать более 70 млрд грн в год.

«После победы Украины в войне это позволит существенно увеличить инвестиции в отрасль и модернизировать ее до лучших европейских стандартов. Энергетика станет одним из драйверов восстановления нашей экономики, как уже стала драйвером нашей интеграции в ЕС», — резюмировал глава правительства.

Економічна Правда По материалам:

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