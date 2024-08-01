Экспорт автотранспортом через западные границы уменьшается — Finance.ua

Экспорт автотранспортом через западные границы уменьшается
Через западные границы Украины автомобильным транспортом по состоянию на 29 июля было экспортировано 307 тыс. т сельскохозяйственной продукции, что на 3% меньше аналогичного показателя прошлого месяца.
Об этом информирует Spike Brokers.
По информации, существенных колебаний показателей экспорта по сравнению с июнем на польской и румынской границах не фиксируется — 127 тыс. т и 73 тыс. т соответственно.
«На 20% снизился показатель экспорта на словацкой границе — до 17 тыс. т и венгерской — до 27 тыс. т. В то же время на молдавской границе наблюдается рост в пределах 9% - до 61 тыс. т», — добавляют эксперты Spike Brokers.
Стоимость перевозки в направлении Европы продолжает снижаться, в настоящее время наблюдается разница в €2−3 по направлению Германии и Болгарии. Цены на внутренние перевозки остаются неизменными по сравнению с предыдущим периодом.
Рыночные ставки транспортировки автомобилями:
- зп. Украина — центр. / с. Италия €110−130
- зп. Украина — центр. Болгария €83−112
- зп. Украина — вост. Германия €107−123
- центр. Украина — юг. Румыния €70−95
- центр. Украина — порты Дуная $35−38
- центр. Украина — порты Одессы $25−30
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