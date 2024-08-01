Экспорт автотранспортом через западные границы уменьшается — Finance.ua

Экспорт автотранспортом через западные границы уменьшается Сегодня 18:33 — Казна и Политика

Экспорт автотранспортом через западные границы уменьшается

Через западные границы Украины автомобильным транспортом по состоянию на 29 июля было экспортировано 307 тыс. т сельскохозяйственной продукции, что на 3% меньше аналогичного показателя прошлого месяца.

Об этом информирует Spike Brokers

По информации, существенных колебаний показателей экспорта по сравнению с июнем на польской и румынской границах не фиксируется — 127 тыс. т и 73 тыс. т соответственно.

«На 20% снизился показатель экспорта на словацкой границе — до 17 тыс. т и венгерской — до 27 тыс. т. В то же время на молдавской границе наблюдается рост в пределах 9% - до 61 тыс. т», — добавляют эксперты Spike Brokers.

Стоимость перевозки в направлении Европы продолжает снижаться, в настоящее время наблюдается разница в €2−3 по направлению Германии и Болгарии. Цены на внутренние перевозки остаются неизменными по сравнению с предыдущим периодом.

Рыночные ставки транспортировки автомобилями:

зп. Украина — центр. / с. Италия €110−130

зп. Украина — центр. Болгария €83−112

зп. Украина — вост. Германия €107−123

центр. Украина — юг. Румыния €70−95

центр. Украина — порты Дуная $35−38

центр. Украина — порты Одессы $25−30

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