Эксперты заявили о «сильном старте биткоина» в 2025 году — Finance.ua

Эксперты заявили о «сильном старте биткоина» в 2025 году Сегодня 22:17 — Криптовалюта

Эксперты заявили о «сильном старте биткоина» в 2025 году

Эксперты аналитической компании Matrixport спрогнозировали «сильный старт биткоина» в 2025 году. Они заявили, что волатильность на крипторынке «была смещена в сторону роста». По их словам, эта благоприятная тенденция обеспечивает первой криптовалюте положительные движения в начале 2025 года.

Аналитики подчеркнули, что биткоин вырос на 150% в 2024 году, а их данные указывают на сильный бычий тренд. В Matrixport добавили, что в феврале актив вырос на 44% - это лучший месяц, самые плохие показатели были в апреле — снижение на 15%. Лишь три из 12 месяцев закончились «в минусе».

Кроме того, эксперты отметили приток фиатных валют на криптовалютный рынок.

Также в CryptoQuant заявили о росте объема торгов на фьючерсном и спотовом рынках с октября 2024 года, что способствовало росту цены биткоина.

Тем не менее, они отметили, что в последнее время активность на фьючерсном рынке снизилась, но спрос на спотовом рынке продолжает расти.

«Это свидетельствует о том, что спекулятивный избыток на фьючерсном рынке охлаждается, тогда как давление покупателей на спотовом рынке вступает в силу. Забегая наперед, можно сказать, что фьючерсный рынок, вероятно, пройдет через циклы перегрева и ликвидаций, что приведет к росту цены биткоина. Это ценовое движение, в свою очередь, будет стимулировать дальнейший приток капитала на спотовый рынок», — добавили в CryptoQuant.

Эксперты подытожили, что в настоящее время нет видимых признаков перегрева в конце цикла, «что указывает на то, что биткоин имеет значительное пространство для дальнейшего роста».

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