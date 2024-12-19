Эксперты заявили о «сильном старте биткоина» в 2025 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Эксперты заявили о «сильном старте биткоина» в 2025 году

Криптовалюта
16
Эксперты заявили о «сильном старте биткоина» в 2025 году
Эксперты заявили о «сильном старте биткоина» в 2025 году
Эксперты аналитической компании Matrixport спрогнозировали «сильный старт биткоина» в 2025 году. Они заявили, что волатильность на крипторынке «была смещена в сторону роста». По их словам, эта благоприятная тенденция обеспечивает первой криптовалюте положительные движения в начале 2025 года.
Аналитики подчеркнули, что биткоин вырос на 150% в 2024 году, а их данные указывают на сильный бычий тренд. В Matrixport добавили, что в феврале актив вырос на 44% - это лучший месяц, самые плохие показатели были в апреле — снижение на 15%. Лишь три из 12 месяцев закончились «в минусе».
Кроме того, эксперты отметили приток фиатных валют на криптовалютный рынок.
Также в CryptoQuant заявили о росте объема торгов на фьючерсном и спотовом рынках с октября 2024 года, что способствовало росту цены биткоина.
Тем не менее, они отметили, что в последнее время активность на фьючерсном рынке снизилась, но спрос на спотовом рынке продолжает расти.
Читайте также
«Это свидетельствует о том, что спекулятивный избыток на фьючерсном рынке охлаждается, тогда как давление покупателей на спотовом рынке вступает в силу. Забегая наперед, можно сказать, что фьючерсный рынок, вероятно, пройдет через циклы перегрева и ликвидаций, что приведет к росту цены биткоина. Это ценовое движение, в свою очередь, будет стимулировать дальнейший приток капитала на спотовый рынок», — добавили в CryptoQuant.
Эксперты подытожили, что в настоящее время нет видимых признаков перегрева в конце цикла, «что указывает на то, что биткоин имеет значительное пространство для дальнейшего роста».
По материалам:
incrypted
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.