Эксперты заявили о потенциале криптовалют выступать защитой от инфляции — Finance.ua

Эксперты заявили о потенциале криптовалют выступать защитой от инфляции Сегодня 06:02 — Криптовалюта

Эксперты заявили о потенциале криптовалют выступать защитой от инфляции

Цифровые активы «теоретически могут оградить» инвесторов от последствий инфляции.

Это следует из исследования агентства S&P Global.

«Мы наблюдаем, что активнее криптовалютами пользуются участники рынков развивающихся стран. Там есть высокий уровень инфляции и быстрое обесценение местной валюты», — отметили авторы отчета.

По словам экспертов, Bitcoin и другие цифровые активы должны быть менее зависимы от финансовой нестабильности из-за их децентрализации, а «взаимозаменяемость» криптовалюты делает ее «сильным кандидатом» среди других средств сохранения богатства.

Впрочем, в агентстве подчеркнули, что пока нет достаточного объема исторических данных, которые полностью подтвердили бы этот тезис.

Кроме того, в исследовании отмечается, что существует слабая корреляция между S&P BDMI (криптовалютный индекс агентства) и индексом инфляционного ожидания. То есть, рынок цифровых активов не всегда зависит от показателей инфляции.

«Мы рассмотрели взаимосвязь между инфляцией и золотом (традиционное хеджирование рисков) с 1982 года для сравнения. Если криптовалюты повторят путь „цифрового золота“, доходы от них должны быть связаны с изменениями инфляционных ожиданий в США», — подытожили в агентстве.

Forklog По материалам:

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