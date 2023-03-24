Эксперты выяснили, как уровень IQ водителя влияет на выбор автомобиля — Finance.ua
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Эксперты выяснили, как уровень IQ водителя влияет на выбор автомобиля

Технологии&Авто
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По результатам исследования эксперты рассчитали средние показатели IQ для разных водительских групп, классифицированных по марке, цвету и индивидуальным особенностям их автомобилей.
Британские специалисты провели исследование и выяснили, как марка автомобиля может коррелировать с уровнем водительского интеллекта.
Как сообщает Scrap Car Comparison, для проведения исследования более 2000 водителям из Великобритании было предложено пройти тест на IQ.
IQ (коэффициент интеллекта) — это оценка, основанная на результатах прохождения участниками набора стандартизированных тестов, предназначенных для оценки интеллекта. Согласно исследованиям, примерно две трети населения Земли имеют показатель IQ от 85 до 115, тогда как только 2,5% будут иметь баллы ниже 70 или выше 130, в том числе и имеющие IQ выше 144, то есть гении по шкале интеллекта Стэнфорд-Бине.

Какие авто выбирают люди с более высоким IQ

Исследование показало, что водители автомобилей Skoda были «самыми умными» со средним показателем IQ 99.
«Интересно, что наше предыдущее исследование обнаружило, что водители Skoda также были водителями с наименьшими психопатическими наклонностями, что может свидетельствовать о том, что они более спокойны на дорогах», — пишут Scrap Car Comparison.
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Водители Suzuki (средний IQ — 98,09), Peugeot (98,09), Mini (97,79) и Mazda (95,91) вошли в пятерку «самых умных автомобилистов».
Кроме того, наше исследование обнаружило, что водители BMW в целом имели более низкий IQ (91,68), как и водители Fiat (90,14) и Land Rover (88,58). «Однако следует помнить, что средний IQ по всему миру колеблется между баллами 85 и 115, поэтому все опрошенные попали в эту шкалу», — напоминают эксперты.
Эксперты выяснили, как уровень IQ водителя влияет на выбор автомобиля
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По материалам:
УНІАН
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