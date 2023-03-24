Эксперты выяснили, как уровень IQ водителя влияет на выбор автомобиля — Finance.ua

Эксперты выяснили, как уровень IQ водителя влияет на выбор автомобиля Сегодня 09:50 — Технологии&Авто

По результатам исследования эксперты рассчитали средние показатели IQ для разных водительских групп, классифицированных по марке, цвету и индивидуальным особенностям их автомобилей.

Британские специалисты провели исследование и выяснили, как марка автомобиля может коррелировать с уровнем водительского интеллекта.

Как сообщает Scrap Car Comparison, для проведения исследования более 2000 водителям из Великобритании было предложено пройти тест на IQ.

IQ (коэффициент интеллекта) — это оценка, основанная на результатах прохождения участниками набора стандартизированных тестов, предназначенных для оценки интеллекта. Согласно исследованиям , примерно две трети населения Земли имеют показатель IQ от 85 до 115, тогда как только 2,5% будут иметь баллы ниже 70 или выше 130, в том числе и имеющие IQ выше 144, то есть гении по шкале интеллекта Стэнфорд-Бине.

Какие авто выбирают люди с более высоким IQ

Исследование показало, что водители автомобилей Skoda были «самыми умными» со средним показателем IQ 99.

«Интересно, что наше предыдущее исследование обнаружило, что водители Skoda также были водителями с наименьшими психопатическими наклонностями, что может свидетельствовать о том, что они более спокойны на дорогах», — пишут Scrap Car Comparison.

Водители Suzuki (средний IQ — 98,09), Peugeot (98,09), Mini (97,79) и Mazda (95,91) вошли в пятерку «самых умных автомобилистов».

Кроме того, наше исследование обнаружило, что водители BMW в целом имели более низкий IQ (91,68), как и водители Fiat (90,14) и Land Rover (88,58). «Однако следует помнить, что средний IQ по всему миру колеблется между баллами 85 и 115, поэтому все опрошенные попали в эту шкалу», — напоминают эксперты.

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УНІАН По материалам:

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