Эксперты вычислили индекс доверия на Bitcoin-рынке — Finance.ua

Эксперты вычислили индекс доверия на Bitcoin-рынке Сегодня 23:29 — Финтех и Карты

Эксперты вычислили индекс доверия на Bitcoin-рынке

При выборе криптовалютных компаний пользователи более склонны ориентироваться на предсказуемость сервиса. Об этом говорится в новом отчете BDC Consulting.

Эксперты разработали методику, с помощью которой сформировали общий индекс доверия к различным направлениям, участникам и институтам криптовалютного рынка. В исследовании приняло участие более 2000 пользователей из 60 стран.

Криптопользователи — кто они?

76,13% участников опроса трудоустроены. Половина из них зарабатывает менее $2000 в месяц, что объясняется географическим распределением аудитории — на Азию приходится 45%. В целом доход среднестатистического держателя криптовалют находится на уровне среднего показателя по региону, в котором он проживает.

Почти 40% аудитории составляют взрослые люди старше 35 лет.

51,3% опрошенных ходлят криптовалюты, 45,4% занимаются трейдингом. 30,2% приходится на стейкеров, 32,1% — на майнеров.

Кому верят криптопользователи?

Аналитики разделили субъекты рынка на четыре основные категории: источники информации, его участники, активы и различные сервисы.

Криптосервисы

Современные криптосервисы давно не уступают финансовым приложениям и часто оказываются удобнее фиатных аналогов. Кошельки, платежные системы, обменники и маркетплейсы получили индекс доверия превышающий 70 пунктов, что свидетельствует о высоком уровне лояльности пользователей.

Пользователи выделили предсказуемость как одну из наиболее важных составляющих доверия к сервисам. Напротив, предыдущий опыт криптопользователей редко влияет на уровень доверия в этой категории, что говорит о большой открытости к новому.

Источники информации

Самые высокие оценки по индексу доверия получили Telegram-каналы, чаты сообществ и криптоблогеры с хорошей репутацией — более 66,71 балла. Ключевой фактор доверия к источникам информации — честность и компетентность авторов.

Меньше всего доверяют лицам, якобы предоставляющим «инсайты» и «сигналы». Это может свидетельствовать о хорошем уровне осведомленности и образованности криптоаудитории, полагают в BDC Consulting.

Участники рынка

В данном исследовании под этим термином подразумеваются субъекты, составляющие структуру рынка или оказывающие влияние на него. Крупные биржи, команды и основатели криптопроектов смогли завоевать наибольший уровень доверия в этой категории, получив более 66 очков в рейтинге.

На последнем месте оказались государственные регуляторы с оценкой в 58,57 пунктов. Этот результат все еще соответствует положительному в плане доверия.

Информация от бирж, криптокоманд и основателей выглядит ценной в глазах большинства пользователей, о чем свидетельствует приведенная ниже статистика:

Активы

Наибольшим признанием среди криптовалют пользуются биткоин и Ethereum. Они имеют индекс доверия равный 80,29.

Несмотря на минимальную волатильность и полную обеспеченность, стейблкоины отстают от крупнейших монет на четыре позиции в рейтинге, получив 71 балл.

В этой категории доверие инвесторов зависит не столько от риска, что актив окажется скамом, сколько от его способности приносить доход. Например, не важно, является ли NFT скамом, если вкладывать в него выгодно.

Вывод

Исследование показало, что аудитория криптоиндустрии в целом лояльно относится ко всем основным субъектам и другим составляющим крипторынка. Ни одна составляющая рынка не получила низкого индекса доверия, что, скорее всего, связано со спецификой респондентов и криптоаудитории в целом, добавили в BDC Consulting.

Forklog По материалам:

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