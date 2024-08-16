Эксперты выбрали 5 самых сбалансированных смартфонов на рынке — Finance.ua

Эксперты выбрали 5 самых сбалансированных смартфонов на рынке Сегодня 23:26 — Фондовый рынок

Эксперты выбрали 5 самых сбалансированных смартфонов на рынке

Самая большая проблема при выборе смартфона среднего уровня кроется в большом выборе в этом сегменте. Эти аппараты обычно предлагают оптимальный баланс производительности и цены, а по некоторым характеристикам даже превосходят более дорогие флагманы.

Специалисты портала Tech Adviser проанализировали среднебюджетный рынок смартфонов и выбрали пять моделей в ценовом диапазоне от 250 до 700 долларов, считающихся самыми оптимальными прямо сейчас.

OnePlus Nord 4 — лучший в целом. Великолепный телефон, который предлагает все, что большинство людей ищут в устройстве среднего класса. Сюда входит отличное качество сборки, цельнометаллический корпус и 6 лет поддержки обновлениями. Батарея с 0 до 100% заряжается за 30 минут, а процессор не устареет и через несколько лет.

— лучший в целом. Великолепный телефон, который предлагает все, что большинство людей ищут в устройстве среднего класса. Сюда входит отличное качество сборки, цельнометаллический корпус и 6 лет поддержки обновлениями. Батарея с 0 до 100% заряжается за 30 минут, а процессор не устареет и через несколько лет. Google Pixel 7a — лучшее соотношение цены и качества. Pixel 7a больше не является последним телефоном среднего класса Google, но он до сих пор остается оптимальным выбором среди пользователей. С момента выхода он успел подешеветь почти на $100, но с большинством задач справляется ничуть не хуже новинки.

— лучшее соотношение цены и качества. Pixel 7a больше не является последним телефоном среднего класса Google, но он до сих пор остается оптимальным выбором среди пользователей. С момента выхода он успел подешеветь почти на $100, но с большинством задач справляется ничуть не хуже новинки. Samsung Galaxy A35 5G — для фанатов Samsung. При цене дешевле $330 он предлагает оптимальную основную и фронтальную камеры, плавный 120-герцовый дисплей 120 Гц, а по автономности он и вовсе превосходит почти всех конкурентов в своем классе.

— для фанатов Samsung. При цене дешевле $330 он предлагает оптимальную основную и фронтальную камеры, плавный 120-герцовый дисплей 120 Гц, а по автономности он и вовсе превосходит почти всех конкурентов в своем классе. Xiaomi Redmi Note 13 Pro — самый лучший дисплей. Это 6,67-дюймовая AMOLED-панель с частотой обновления 120 Гц и высокой пиковой яркостью 1300 нит. Изображение на таком экране останется читабельным даже под прямыми солнечными лучами.

— самый лучший дисплей. Это 6,67-дюймовая AMOLED-панель с частотой обновления 120 Гц и высокой пиковой яркостью 1300 нит. Изображение на таком экране останется читабельным даже под прямыми солнечными лучами. Nothing Phone (2a) Plus — самый интересный смартфон среднего класса. Особенно это касается прозрачной задней панели и подсветки Glyph. А в плане автономности он опережает даже топовый iPhone 15 Pro Max.

Свежий опрос показал, какими смартфонами пользователи Android и iPhone довольны больше всего. Если в мире андроид больше всего любят сложные модели, то поклонники Apple предпочитают раритетные компактные Айфоны.

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УНІАН По материалам:

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