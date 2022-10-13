Эксперты указали на потенциал всплеска волатильности на рынке криптовалют — Finance.ua

Эксперты указали на потенциал всплеска волатильности на рынке криптовалют Сегодня 05:06 — Финтех и Карты

Соотношение открытого интереса (ОИ) во фьючерсах и бессрочных контрактах на биткоин и Ethereum к их капитализации достигло рекорда. На фоне текущей консолидации это может являться предвестником резкого усиления волатильности, допустили аналитики Arcane Research

ОИ к капитализации в цифровом золоте достиг 3,21%, в Ethereum — 4,24%.

Аналитики обратили внимание, что это соотношение удерживается вблизи пиков, невзирая на прошедший The Merge. В преддверии этого события многие игроки хеджировали или открывали направленные позиции.

Для смягчения потенциального «брутального» делевериджа эксперты предложили использовать стратегии стрэддла. Они позволяют сделать ставку на структурный сдвиг в волатильности.

Параметр подразумеваемой волатильности в биткоин-опционах опустился до минимумов с апреля.

Напомним, аналитики Glassnode не исключили, что для окончания текущей фазы может потребоваться еще несколько месяцев.

Ранее экс-управляющий хедж-фондом Cramer & Co. и ведущий шоу Mad Money на канале CNBC Джим Крамер заявил, что из-за ужесточения монетарной политики произойдет «вымывание» спекулятивных инструментов вроде цифровых активов.

Forklog По материалам:

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