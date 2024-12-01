Эксперты составили ТОП-10 самых надежных электромобилей в мире — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Эксперты составили ТОП-10 самых надежных электромобилей в мире

Технологии&Авто
20
Эксперты составили ТОП-10 самых надежных электромобилей в мире
Эксперты составили ТОП-10 самых надежных электромобилей в мире
Электрический хэтчбек Mini Cooper Electric до 5 лет стал лидером по надежности среди электромобилей с пробегом. Об этом сообщает mauto со ссылкой на опрос изданий WhatCar и MotorEasy.
В исследовании, охватившем почти 30 тысяч автовладельцев, 98,4% респондентов отметили надежность Mini Electric, а лишь 5% владельцев сообщили о мелких поломках за последние два года, в основном связанных с 12-вольтовыми аккумуляторами и электрооборудованием.
ТОП-10 самых надежных электромобилей выглядит так:
  1. Mini Electric (2020−2024);
  2. Nissan Leaf (2019 — в т. ч.);
  3. BMW i4 (2021 — т.ч.);
  4. Renault Megane E-Tech (2022 — т.ч.);
  5. Volkswagen e-Up (2013−2023 гг.);
  6. BMW i3 (2013−2022);
  7. Cupra Born (2022 — т.ч.);
  8. MG 5 (2020 — т.ч.);
  9. Tesla Model 3 (2019 — в т. ч.);
  10. Polestar 2 (2020 — т.ч.).
Отметим, что по результатам октября 2024 года украинский автопарк прирос 4277 «батарейными» транспортными средствами.
По материалам:
mauto.com.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.