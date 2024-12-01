Эксперты составили ТОП-10 самых надежных электромобилей в мире — Finance.ua

Эксперты составили ТОП-10 самых надежных электромобилей в мире
Электрический хэтчбек Mini Cooper Electric до 5 лет стал лидером по надежности среди электромобилей с пробегом. Об этом сообщает mauto со ссылкой на опрос изданий WhatCar и MotorEasy.
В исследовании, охватившем почти 30 тысяч автовладельцев, 98,4% респондентов отметили надежность Mini Electric, а лишь 5% владельцев сообщили о мелких поломках за последние два года, в основном связанных с 12-вольтовыми аккумуляторами и электрооборудованием.
ТОП-10 самых надежных электромобилей выглядит так:
- Mini Electric (2020−2024);
- Nissan Leaf (2019 —
в т. ч.);
- BMW i4 (2021 — т.ч.);
- Renault Megane E-Tech (2022 — т.ч.);
- Volkswagen e-Up (2013−2023 гг.);
- BMW i3 (2013−2022);
- Cupra Born (2022 — т.ч.);
- MG 5 (2020 — т.ч.);
- Tesla Model 3 (2019 —
в т. ч.);
- Polestar 2 (2020 — т.ч.).
Отметим, что по результатам октября 2024 года украинский автопарк прирос 4277 «батарейными» транспортными средствами.
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