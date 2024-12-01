Эксперты составили ТОП-10 самых надежных электромобилей в мире — Finance.ua

Эксперты составили ТОП-10 самых надежных электромобилей в мире Сегодня 03:25 — Технологии&Авто

Эксперты составили ТОП-10 самых надежных электромобилей в мире

Электрический хэтчбек Mini Cooper Electric до 5 лет стал лидером по надежности среди электромобилей с пробегом. Об этом сообщает mauto со ссылкой на опрос изданий WhatCar и MotorEasy.

В исследовании, охватившем почти 30 тысяч автовладельцев, 98,4% респондентов отметили надежность Mini Electric, а лишь 5% владельцев сообщили о мелких поломках за последние два года, в основном связанных с 12-вольтовыми аккумуляторами и электрооборудованием.

ТОП-10 самых надежных электромобилей выглядит так:

Mini Electric (2020−2024); Nissan Leaf (2019 — в т. ч. ); BMW i4 (2021 — т.ч.); Renault Megane E-Tech (2022 — т.ч.); Volkswagen e-Up (2013−2023 гг.); BMW i3 (2013−2022); Cupra Born (2022 — т.ч.); MG 5 (2020 — т.ч.); Tesla Model 3 (2019 — в т. ч. ); Polestar 2 (2020 — т.ч.).

Отметим, что по результатам октября 2024 года украинский автопарк прирос 4277 «батарейными» транспортными средствами.

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