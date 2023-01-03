Эксперты составили перечень необходимых вещей для безопасных поездок зимой — Finance.ua

Эксперты составили перечень необходимых вещей для безопасных поездок зимой Сегодня 19:16 — Технологии&Авто

Автоэксперты составили список необходимых вещей во время зимних поездок.

Самыми востребованными инструментами на зиму эксперты называют лопату, щетку и скребок. Без них не обойтись, когда нужно очистить автомобиль от снега или выкопать из сугроба.

В случае, если ледяная корка заблокировала дверной замок, эксперты предлагают воспользоваться размораживателем для стекла и замков. Еще одним незаменимым помощником во время зимних поездок станет незамерзание. Оно не даст лобовому стеклу замерзнуть и обеспечит хороший обзор.

Независимо от погодных условий, в багажнике автомобиля следует хранить компрессор и домкрат. Оба устройства понадобятся на случай, если в путешествии спустило шину.

Если машина застряла в снежной каше и лопата бессильна — на помощь может прийти другой водитель, который вытащит застрявший автомобиль с помощью троса.

Зарядить севший аккумулятор помогут пусковые провода. А если колеса проворачиваются на месте, растопить снег и вернуть автомобилю сцепление с дорогой, по мнению специалистов, поможет смесь соли и песка.

Помимо безопасности, эксперты рекомендуют не забывать о комфорте и брать с собой тёплую одежду, пледы и термос.

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