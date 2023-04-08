Эксперты рассказали, в чем основная разница между кроссоверами и внедорожниками — Finance.ua

Эксперты рассказали, в чем основная разница между кроссоверами и внедорожниками
Кроссоверы и внедорожники — это два популярных типа автомобилей, которые достаточно похожи, однако имеют свои отличия.
Об этом пишет портал Avtosota.
Что такое кроссоверы?
Кроссоверы — это автомобили, сочетающие в себе элементы легковых автомобилей и грузовиков. Они обычно построены на платформе легковых автомобилей, но имеют повышенную посадку и более просторный багажник. Кроссоверы имеют также повышенный клиренс, что позволяет им лучше проходить по дорогам с увеличенным проседанием, однако они не предназначены для внедорожных поездок.
Преимущества кроссоверов:
- Лучшая маневренность и быстрота на дорогах.
- Более удобная езда в городских условиях.
- Относительно низкий уровень потребления топлива.
- Лучшая доступность по сравнению с внедорожниками.
Недостатки кроссоверов:
- Ограниченная способность на бездорожье.
- Ограниченная грузоподъемность.
- Высокие расходы по ремонту и обслуживанию.
Что такое внедорожники?
Внедорожники — это автомобили, предназначенные для езды по бездорожью. Они имеют повышенную посадку, прочную конструкцию и мощный двигатель, что позволяет проходить по самым сложным дорогам. Многие внедорожники имеют также специальные системы, которые помогают обеспечить лучшую проходимость (например, блокировку межосевого дифференциала) и безопасность на бездорожье.
Преимущества внедорожников:
- Высокая проходимость по бездорожью.
- Большая грузоподъемность.
- Способность участвовать в тяжелых внедорожных экспедициях.
- Мощный двигатель, позволяющий двигаться по тяжелым маршрутам.
Недостатки внедорожников:
- Большой вес и размер делают их менее маневренными на дорогах и в городских условиях.
- Высокие расходы на топливо и ремонт.
- Высокая цена по сравнению с кроссоверами.
Кому подходят кроссоверы и внедорожники?
Кроссоверы подходят тем, кто ищет автомобиль для городской езды с комфортом и маневренностью, а также ищущим более доступную цену и более экономичный способ передвижения.
В то же время внедорожники подходят тем, кто хочет заниматься экстремальными видами спорта, покорять бездорожье и имеет большое количество грузов для перевозки.
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