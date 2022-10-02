Эксперты рассказали, угрожает ли украинцам дефицит картофеля и что будет с ценами — Finance.ua

Эксперты рассказали, угрожает ли украинцам дефицит картофеля и что будет с ценами
Эксперты отмечают, что прошлый сезон для картофеля был очень обильным, ведь урожайность превысила ожидания фермеров. В этом году сбор нового урожая уже начался, однако точно говорить о его результатах пока рано, ведь необходимо обработать по крайней мере 30% засеянных площадей.
Однако фермеры прогнозируют, что урожайность в этом году может быть на 10% ниже.
Несмотря на военные действия и множество проблем, которые они несут для фермеров, рынок картофеля в Украине стабилен. Дефицита овощей не ожидается, в том числе и потому, что многие украинцы выехали за границу, поэтому спрос уменьшится.
Специалисты прогнозируют, что этой осенью цены на картофель будут колебаться в пределах 7-8 гривен за один килограмм.
«Производители не ожидают высокой цены в этом сезоне. Продукции на рынке достаточно», — подчеркивают эксперты.
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