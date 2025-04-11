Эксперты рассказали, почему владельцы машин отказываются от авто с пробегом более 80 000 км — Finance.ua
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Эксперты рассказали, почему владельцы машин отказываются от авто с пробегом более 80 000 км

Технологии&Авто
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Эксперты рассказали, почему владельцы машин отказываются от авто с пробегом более 80 000 км
Эксперты рассказали, почему владельцы машин отказываются от авто с пробегом более 80 000 км
Когда показатель одометра автомобиля приближается к 100 000 километрам, многие владельцы начинают задумываться о продаже своего транспортного средства.
Это значение не случайно, ведь производители часто указывают именно 100 000 км, или три года как предел гарантийного срока автомобиля. На этом этапе планируется провести большое техническое обслуживание, включающее замену ремня ГРМ и обновление жидкостей в основных системах.
Такое обслуживание может оказаться довольно дорогим, поэтому многие водители пытаются уйти от этих расходов. Гарантия не покрывает часто изнашиваемые детали, такие как элементы подвески, которые могут выйти из строя уже после 30−50 тысяч километров пробега. Хотя гарантийный срок является важным маркетинговым инструментом, большинство водителей понимают, что, когда пробег приближается к этой отметке, продать машину может быть выгоднее.

Автогражданка (ОСАГО)

Эксперты также отмечают, что для некоторых автомобилей 100 000 км — это не конечный предел, на самом деле некоторые модели могут не достичь даже и этого пробега.
По материалам:
uamotors
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