Эксперты рассказали, ожидать ли роста цен на яйца — Finance.ua

Эксперты рассказали, ожидать ли роста цен на яйца Сегодня 06:57 — Личные финансы

В Украинском клубе аграрного бизнеса прогнозируют, что к новогодним праздникам цены на яйца достигнут прошлогоднего показателя — около 75 грн за десять штук. Об этом говорится в публикации УНИАН

«Больше — вряд ли, поскольку дальнейший рост цен будет ограничиваться покупательной способностью населения», — объясняют в УКАБ.

При этом многие эксперты по-разному оценивают ожидаемый рост цен. Несмотря на кучу факторов, из-за которых стоимость яиц растет, эксперты не предполагают резких ценовых взлетов на популярный продукт, подобный прошлогодним.

«Существенный рост цен на яйца, который наблюдался осенью прошлого года, мы не прогнозируем. По нашим оценкам, возможный рост цен до конца года составит 10−15%», — считает директор Ассоциации «Союз птицеводов Украины» Сергей Карпенко.

Эксперты и аналитики объяснили, что в этом году на стоимость яиц влияет прежде всего сезонный фактор.

«Домашняя птица существенно увеличивает яйценоскость в теплые летние месяцы и существенно уменьшает — в холодные зимние. В промышленном производстве нет таких колебаний. Соответственно, и цена реагирует на изменение предложения», — пояснила аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин.

Кроме того, на цену влияет увеличение расходов на электроэнергию и топливо. Также, по мнению директора профильной ассоциации Сергея Карпенко, не обойдет конечная стоимость яиц и фактор перехода Нацбанка от фиксированного к гибкому курсу.

«Это уже привело к удорожанию валюты, за которую производители закупают суточный молодняк, кормовые добавки, ветеринарные препараты, оборудование и т. д. Дальнейший рост курса будет негативно влиять на себестоимость производимой продукции», — подчеркнул он.

УНІАН По материалам:

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