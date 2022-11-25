Эксперты рассказали, какие шины быстрее всего стираются — Finance.ua
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Эксперты рассказали, какие шины быстрее всего стираются

Технологии&Авто
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Покрышки, обладающие лучшими сцепными свойствами на асфальте, стираются чаще и быстрее других.
Быстрее стираются покрышки, имеющие высокие сцепные свойства на асфальте. Это происходит потому, что когда шины хорошо держат дорогу, то человек, соответственно, начинает и ехать быстрее, резче разгоняться и тормозить, входить с большей скоростью в повороты. В результате такие шины изнашиваются быстрее аналогичных шин с низкими эксплуатационными показателями.
Быстрее обычного, по словам экспертов, стираются шины у тяжелых мощных внедорожников и суперкаров. Это напрямую связано с манерой езды владельцев таких машин, которые, как правило, предпочитают агрессивный стиль вождения с частыми перестройками на скорости и ускорениями с резким торможением.
Все это не идет на пользу шинам. Кроме того, вес автомобиля оказывает непосредственное влияние на повышенный износ.
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По материалам:
MMR
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