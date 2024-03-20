Эксперты рассказали, что влияет на запас хода электромобиля — Finance.ua

Эксперты рассказали, что влияет на запас хода электромобиля 20.03.2024, 01:21 — Технологии&Авто

Эксперты рассказали, что влияет на запас хода электромобиля

Специалисты AUTO.RIA.com выяснили, какие факторы влияют на запас хода в автомобиле с электрической установкой.

Техническое состояние электромобиля

Регулярно проверяйте развал-схождение, тормоза, колесные подшипники. Некоторые узлы со временем изнашиваются и требуют замены. В неисправном состоянии они могут приводить к перерасходу энергии, тормозя автомобиль. Так что машины могут быть на вид одинаковые, а технически иметь невидимые глазу недостатки.

Шины

Недостаточное давление в шинах может существенно повысить потребление энергии из батареи. Да, автомобиль будет ехать мягче, однако на постоянное смятие недокаченной шины нужна дополнительная энергия. Неподходящая размерность шин тоже может влиять на динамику, максимальную скорость и расход киловатт-часов на сотню километров пробега.

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Состояние батареи

Даже одни и те же модели могли комплектоваться разными батареями, с разницей в несколько киловатт-часов емкости, или с разным программным резервом этой емкости. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, нужно регулярно проводить диагностику батареи.

Разница в комплектациях

Каждый электрокар может иметь разный уровень оснащения, причем эти уровни (набор опций и названия) еще и отличаются для разных рынков. Двузонный климат-контроль, подогрев и массажер сидений, большое количество динамиков и мощная аудиосистема — все это требует дополнительной энергии. Как результат — уменьшение запаса хода.

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Ampercar По материалам:

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