Эксперты рассказали, что будет с ценами на подержанные авто — Finance.ua
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Эксперты рассказали, что будет с ценами на подержанные авто

Технологии&Авто
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В Украине цены на автомобили стабилизировались и не изменятся до конца 2022 года.
Как сообщает AUTO-Consulting, такого мнения придерживаются эксперты автомобильной отрасли.
В частности, аналитик AUTO.RIA Остап Новицкий рассказал о стабилизации цен на рынке подержанных автомобилей в Украине. В то же время цена на электромобили несколько упала, поскольку количество предлагаемых на рынке электромобилей возросло. Также упали цены на подержанные автомобили с большими двигателями.
В свою очередь руководитель автохолдинга «Нико» Ярослав Вовк считает, что в условиях военного положения у украинцев есть больший выбор авто с экономным двигателем, а также авто с гибридом и электромобилей. Напомним, интерес к электромобилям и гибридам в Украине резко возрос весной 2022 года после начала топливного кризиса.
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В целом большинство экспертов автомобильного рынка соглашаются, что цены на б/у автомобили в стране вряд ли изменятся до конца этого года. Тем более что во время войны покупательная способность украинцев упала. Но не стоит забывать, что в Европе дорожают автомобили, что может повлиять на украинский рынок.
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В то же время ранее сообщалось, что летом 2022 года в Украине подешевеют некоторые популярные подержанные автомобили. BMW 3 серии продается за 6300 долларов в июле и 6000 долларов в августе.

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По материалам:
mmr.ua
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