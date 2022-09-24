Dacia показала необычный концепт для обкатки перспективных идей — Finance.ua

Dacia показала необычный концепт для обкатки перспективных идей
Компания Dacia представила электрический концепт баги Manifesto, на котором будут обкатывать разнообразные перспективные идеи. Часть этих наработок появится в будущих моделях марки.
Внедорожник оснащен электрической силовой установкой со съемной батареей и предназначен для активного отдыха. По замыслу, единению с природой будет способствовать отсутствие стекла и дверей, а также ряд уникальных решений. К примеру, единственную фару Manifesto можно снять и использовать как мощный фонарь. Возить с собой спальные мешки тоже не понадобится, поскольку они здесь уже есть — это чехлы сидений.
Багажник на крыше имеет модульную конструкцию, позволяющую подстраивать конфигурацию под определенные задачи, а на корме расположена плоская рабочая поверхность. Роль мультимедиа исполняет смартфон, полностью интегрирующийся с бортовой электроникой.
Прототип оснащен полным приводом и воздушными шинами. Большинство наружных панелей сделано из переработанного полипропилена Starkle. Для отделки салона использованы декоративная пробка и другие влагостойкие материалы, поэтому внутри машину можно мыть из шланга.
Система крепления YouClip позволяет надежно фиксировать разные аксессуары, и она, кстати, появится на серийных Dacia.
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По материалам: https://www.avtomir.ua/
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