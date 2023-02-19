Эксперты предупредили водителей об опасности заправки авто до полного бака — Finance.ua
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Эксперты предупредили водителей об опасности заправки авто до полного бака

Технологии&Авто
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Специалисты рассказали, что может произойти с автомобилем, если его часто заправлять до полного бака.
Проблемы могут возникнуть при несвоевременном отсоединении пистолета для заправки на некоторых заправках, что ведет к утечке горючего через горловину. Пролившийся бензин может попасть на кузов авто и его детали. Поэтому увеличивается шанс возгорания машины при случайном появлении искры, например, от сигареты.
Специалисты отметили, что нельзя сцеживать последние капли из заправочного пистолета после завершения подачи топлива. Поэтому может пострадать вентиляционная система бака, имеющая ряд клапанов.
Как известно, гравитационный клапан прикрывает доступ к трубке вентиляции при наклоне машины и защищает бензиновый бак от разлива при ДТП.
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Функционирование клапанов при полной заправке может нарушиться. Дело в том, что система дренажа расположена за крылом автомобиля и стекающее топливо может просачиваться на проводку, элементы подвески, шланги системы тормозов. Это также повышает риск возгорания транспортного средства.
Кстати, чтобы застраховать ваше авто от непредвиденных ситуаций в дороге, мы предлагаем услуги: эвакуацию авто с места ДТП/поломки, аварийное открытие дверей, запуск двигателя и прочее.

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По материалам:
mmr.ua
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