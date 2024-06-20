Эксперты представили рекомендации для экономического развития Украины — Finance.ua

Эксперты представили рекомендации для экономического развития Украины Сегодня 17:20 — Казна и Политика

Эксперты представили рекомендации для экономического развития Украины

Украине необходимы дополнительные меры в сфере развития производства, транспортной политике, усилении человеческого капитала, создании условий для возвращения украинцев из-за границы.

Такие рекомендации представили эксперты Консультативного совета по экономической политике при Министерстве экономики.

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В сфере развития производств эксперты предлагают учитывать региональную специфику, ориентироваться на наиболее адаптивные сектора экономики, как сельское хозяйство или информационные услуги, а также работать над привлечением внутренних и внешних инвестиций.

Эксперты предлагают создать укрепленные экономические кластеры на Западе и Юго-Западе Украины, защищенные географическим расстоянием и современными системами ПВО.

По мнению экспертов, государственная политика в транспортной сфере должна сосредоточиться на процессе интеграции в транспортную систему ЕС и развитии приграничной инфраструктуры. Это создаст дополнительные рабочие места и будет способствовать развитию бизнеса в близлежащих регионах по обе стороны границы.

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Важным мероприятием в этой сфере станет построение железной дороги Краков — Львов с шириной колеи в 1435 мм, определенной Европейской комиссией приоритетным проектом.

В сфере занятости населения эксперты предлагают обеспечить эффективное перераспределение работников, в частности из числа ВПЛ, в те регионы, где потребность в работниках и количество производств выше.

Весомое значение эксперты Рады уделяют возвращению украинцев из-за границы. По мнению авторов документа, государство должно предложить им безопасные условия для жизни, конкурентную заработную плату, жилье, а также благоприятную среду для развития.

Економічна Правда По материалам:

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