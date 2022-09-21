Эксперты ожидают подорожания золота выше $1800 за унцию до конца года — Finance.ua

Эксперты ожидают подорожания золота выше $1800 за унцию до конца года Сегодня 07:19 — Банковские металлы

Эксперты ожидают подорожания золота выше $1800 за унцию до конца года

Как показал опрос участников отраслевого Denver Gold Forum, они ожидают подорожания золота к концу 2022 года до $1806 за унцию.

Об этом сообщает Bloomberg.

В последний раз цена золота поднималась выше $1800 за унцию в начале июля.

Инвесторы со всего мира, включая центральные банки, по-прежнему хотят делать стратегические вложения в золото, отмечает Джозеф Каватони из Всемирного совета по золоту.

«Кроме того, геополитические риски будут держать золото в центре внимания каждого инвестора», — считает он.

Котировки золота держались выше $1700 за унцию большую часть сентября, но на прошлой неделе упали на ожиданиях того, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки минимум на 75 базисных пунктов 21 сентября.

Ужесточение денежно-кредитной политики для сдерживания инфляции привело к повышению процентных ставок и росту курса американской нацвалюты. И то и другое — плохие новости для золота. «Выбор явно в пользу доллара США», — считает главный исполнительный директор Wheaton Precious Metals Corp. Рэнди Смолвуд.

Тем не менее, поддержку золоту оказывает геополитическая напряженность в мире, включая войну в Украине.

Энергетический кризис в Европе и политика «нулевой толерантности» Китая при борьбе с COVID-19 указывают на возможность замедления темпов роста мировой экономики, что также может побуждать инвесторов к наращиванию вложений в золото как страховку, отмечает Bloomberg.

«Это защитный актив в период макроэкономической и геополитической неопределенности», — заявил исполнительный директор Yamana Gold Inc. Питер Маррон.

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