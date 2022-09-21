Эксперты ожидают подорожания золота выше $1800 за унцию до конца года — Finance.ua
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Эксперты ожидают подорожания золота выше $1800 за унцию до конца года

Банковские металлы
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Эксперты ожидают подорожания золота выше $1800 за унцию до конца года
Эксперты ожидают подорожания золота выше $1800 за унцию до конца года
Как показал опрос участников отраслевого Denver Gold Forum, они ожидают подорожания золота к концу 2022 года до $1806 за унцию.
Об этом сообщает Bloomberg.
В последний раз цена золота поднималась выше $1800 за унцию в начале июля.
Инвесторы со всего мира, включая центральные банки, по-прежнему хотят делать стратегические вложения в золото, отмечает Джозеф Каватони из Всемирного совета по золоту.
«Кроме того, геополитические риски будут держать золото в центре внимания каждого инвестора», — считает он.
Котировки золота держались выше $1700 за унцию большую часть сентября, но на прошлой неделе упали на ожиданиях того, что Федеральная резервная система повысит процентные ставки минимум на 75 базисных пунктов 21 сентября.
Ужесточение денежно-кредитной политики для сдерживания инфляции привело к повышению процентных ставок и росту курса американской нацвалюты. И то и другое — плохие новости для золота. «Выбор явно в пользу доллара США», — считает главный исполнительный директор Wheaton Precious Metals Corp. Рэнди Смолвуд.
Тем не менее, поддержку золоту оказывает геополитическая напряженность в мире, включая войну в Украине.
Энергетический кризис в Европе и политика «нулевой толерантности» Китая при борьбе с COVID-19 указывают на возможность замедления темпов роста мировой экономики, что также может побуждать инвесторов к наращиванию вложений в золото как страховку, отмечает Bloomberg.
«Это защитный актив в период макроэкономической и геополитической неопределенности», — заявил исполнительный директор Yamana Gold Inc. Питер Маррон.

Где и как купить золото во время войны

По материалам:
Мінфін.com.ua
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