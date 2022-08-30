Эксперты определили самую устойчивую МФО — FinAwards 2022 — Finance.ua
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Эксперты определили самую устойчивую МФО — FinAwards 2022

Фондовый рынок
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В пятницу, 26 августа, в Киеве прошла пятая, юбилейная, церемония награждения банков, финансовых и страховых компаний — FinAwards. Примечательно, что, несмотря на войну, полномасштабную фазу которой россия развязала 24 февраля, церемония проходила в оффлайне.
Учитывая ситуацию, одними из ключевых номинаций стали те, что связаны с устойчивостью. Микрофинансовые организации — не исключение.
Так, третье место в номинации «Устойчивая МФО» занял КредитМаркет.
Второе место досталось CCLoan.
«Мы — воины экономического фронта. Пока наши отважные воины защищают наше отечество на передовой, мы делаем все возможное, чтобы поддержать экономику и дать нашему государству как можно больше, чтобы была возможность развиваться и двигаться вперед», — отметила директор компании CCLoan Наталья Клевакина.
Директор компании CCLoan Наталья Клевакина
Директор компании CCLoan Наталья Клевакина
Пальма первенства перешла к компании CreditPlus.
«Ощущение команды, ощущение рынка и подходящего момента для старта стали залогом нашей устойчивости. Мы одни из первых возобновили кредитование и сейчас выдаем наибольшее количество кредитов на рынке. Основная часть клиентов — это пришедшие к нам еще до 24 февраля. Пытаемся завлекать новых клиентов, но это трудно. Фактически сейчас происходит полный перезапуск бизнеса, то есть новые скоринговые модели, новые подходы в маркетинге, новое поведение клиентов, совершенно другой средний чек — он существенно ниже, чем был до 24 февраля. Клиенты стали более сознательными, они запрашивают суммы поменьше, не желая чрезмерно рисковать», — рассказал журналистам CEO компании Владимир Довгаль.
CEO компании CreditPlus Владимир Довгаль (слева)
CEO компании CreditPlus Владимир Довгаль (слева)
По словам Довгаля, сейчас очень сложно прогнозировать, что ожидает рынок микрокредитования.
«Уже сейчас рынок сократился в 4-5 раз. Посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше, что будет с клиентами», — отметил он.

О компании CreditPlus

Этот бренд принадлежит ООО «Авентус Украина», являющееся обществом со 100% иностранным капиталом.
CreditPlus — сервис онлайн-кредитования, работающий в режиме 24/7. Займы предоставляются за 7-15 минут при наличии минимальной информации со стороны клиента.
Сервис предлагает минимальную ставку 0,01% в день при оформлении кредита сроком до 15 дней, или ставку 0,9% при оформлении кредита сроком от 16 до 30 дней.

Как выбирают победителей FinAwards

Решение об участии в конкурсе каждая компания принимает самостоятельно или же компания может быть включена в конкурс по рекомендациям коллег из других финансовых компаний.
Для участия в конкурсе компании выбирают соответствующие номинации и заполняют соответствующую заявку-анкету.
Каждая заявка проходит стадию модерации — проверку соответствия критериям номинации и корректность заполнения данных. Модерацию проводит экспертная группа редакций сайтов Finance.ua и Минфина.
После модерации заявка допускается к судейству и публикуется на сайте для открытого голосования.
Победители во всех номинациях, за исключением «Народного банка» и «Устойчивого банка», определяются путем голосования независимого авторитетного жюри, экспертной группы редакции сайтов Finance.ua и Минфин и открытого голосования читателей. Для предотвращения накрутки голосов на сайте установлена экспертиза на бот-трафик.
В этом году жюри состояло из 28 экспертов банковского, финансового и страхового рынка. Подробнее с составом жюри можно ознакомиться по ссылке.
По материалам:
Finance.ua
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