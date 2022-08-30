Эксперты определили самую устойчивую МФО — FinAwards 2022 Сегодня 10:32 — Фондовый рынок

В пятницу, 26 августа, в Киеве прошла пятая, юбилейная, церемония награждения банков, финансовых и страховых компаний — FinAwards. Примечательно, что, несмотря на войну, полномасштабную фазу которой россия развязала 24 февраля, церемония проходила в оффлайне.

Учитывая ситуацию, одними из ключевых номинаций стали те, что связаны с устойчивостью. Микрофинансовые организации — не исключение.

Так, третье место в номинации «Устойчивая МФО» занял КредитМаркет.

Второе место досталось CCLoan.

«Мы — воины экономического фронта. Пока наши отважные воины защищают наше отечество на передовой, мы делаем все возможное, чтобы поддержать экономику и дать нашему государству как можно больше, чтобы была возможность развиваться и двигаться вперед», — отметила директор компании CCLoan Наталья Клевакина.

Директор компании CCLoan Наталья Клевакина

Пальма первенства перешла к компании CreditPlus.

«Ощущение команды, ощущение рынка и подходящего момента для старта стали залогом нашей устойчивости. Мы одни из первых возобновили кредитование и сейчас выдаем наибольшее количество кредитов на рынке. Основная часть клиентов — это пришедшие к нам еще до 24 февраля. Пытаемся завлекать новых клиентов, но это трудно. Фактически сейчас происходит полный перезапуск бизнеса, то есть новые скоринговые модели, новые подходы в маркетинге, новое поведение клиентов, совершенно другой средний чек — он существенно ниже, чем был до 24 февраля. Клиенты стали более сознательными, они запрашивают суммы поменьше, не желая чрезмерно рисковать», — рассказал журналистам CEO компании Владимир Довгаль.

CEO компании CreditPlus Владимир Довгаль (слева)

По словам Довгаля, сейчас очень сложно прогнозировать, что ожидает рынок микрокредитования.

«Уже сейчас рынок сократился в 4-5 раз. Посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше, что будет с клиентами», — отметил он.

О компании CreditPlus

Этот бренд принадлежит ООО «Авентус Украина», являющееся обществом со 100% иностранным капиталом.

CreditPlus — сервис онлайн-кредитования, работающий в режиме 24/7. Займы предоставляются за 7-15 минут при наличии минимальной информации со стороны клиента.

Сервис предлагает минимальную ставку 0,01% в день при оформлении кредита сроком до 15 дней, или ставку 0,9% при оформлении кредита сроком от 16 до 30 дней.

Как выбирают победителей FinAwards

Решение об участии в конкурсе каждая компания принимает самостоятельно или же компания может быть включена в конкурс по рекомендациям коллег из других финансовых компаний.

Для участия в конкурсе компании выбирают соответствующие номинации и заполняют соответствующую заявку-анкету.

Каждая заявка проходит стадию модерации — проверку соответствия критериям номинации и корректность заполнения данных. Модерацию проводит экспертная группа редакций сайтов Finance.ua и Минфина.

После модерации заявка допускается к судейству и публикуется на сайте для открытого голосования.

Победители во всех номинациях, за исключением «Народного банка» и «Устойчивого банка», определяются путем голосования независимого авторитетного жюри, экспертной группы редакции сайтов Finance.ua и Минфин и открытого голосования читателей. Для предотвращения накрутки голосов на сайте установлена экспертиза на бот-трафик.

В этом году жюри состояло из 28 экспертов банковского, финансового и страхового рынка. Подробнее с составом жюри можно ознакомиться по ссылке

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.