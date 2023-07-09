Эксперты не рекомендуют покупать эти кроссоверы с пробегом: что с ними не так — Finance.ua

Эксперты не рекомендуют покупать эти кроссоверы с пробегом: что с ними не так
Издание «WhatCar» опубликовало список кроссоверов с пробегом, которые лучше обходить из-за огромного количества технических проблем.
Этот рейтинг формировался на основе опроса владельцев таких машин. Он охватывал опыт эксплуатации собственных кроссоверов, приобретенных за последние два года.
В список попали следующие модели:
Range Rover Evoque (2011−2019)
Рейтинг надежности этой модели — 56,2%. Список недостатков кроссовера включает в себя множество технических неисправностей, среди которых наиболее часто упоминались проблемы с кузовом машины и электричеством. За ними следует выход из строя кондиционера, АКБ, выхлопной системы, а также трансмиссии.
Nissan Qashqai с бензиновым двигателем (2014−2021)
Рейтинг надежности составляет 64,4%. Больше всего головной боли владельцам таких машин приносили аккумуляторы, моторы, а также разные электрические системы, в том числе и кондиционер.
Dacia Duster (2013−2018)
Рейтинг надежности составляет 68,2%. Несмотря на то, что у нас кроссовер Renault Duster считается одним из самых надежных, владельцы таких «паркетников» под маркой Dacia в Великобритании думают иначе, жалуясь на проблемы с кузовом авто, тормозами, мотором, электрической системой, АКБ, внутренней отделкой, выхлопом. также подвеской.
Nissan Qashqai с дизельным двигателем (2007−2013)
Рейтинг надежности равняется 68,3%. Согласно итогам опроса, дизельный вариант Qashqai хоть и оказался надежнее бензиновой версии, но ненамного. К проблемам с ним владельцы отнесли слабое лакокрасочное покрытие, а также неисправности тормозной системы, двигателя, топливной системы, подвески, трансмиссии, а также рулевого управления.
BMW X1 (2009−2015)
Рейтинг надежности составляет 68,6%. Как утверждают эксперты, 29% респондентов, владеющих такими машинами, заявили, что 24% всех проблем связано с подвеской, а 12% пришлось на неисправности, связанные с силовым агрегатом модели.
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