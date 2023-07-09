Эксперты не рекомендуют покупать эти кроссоверы с пробегом: что с ними не так — Finance.ua

Эксперты не рекомендуют покупать эти кроссоверы с пробегом: что с ними не так Сегодня 14:34 — Технологии&Авто

Издание «WhatCar» опубликовало список кроссоверов с пробегом, которые лучше обходить из-за огромного количества технических проблем.

Этот рейтинг формировался на основе опроса владельцев таких машин. Он охватывал опыт эксплуатации собственных кроссоверов, приобретенных за последние два года.

В список попали следующие модели:

Range Rover Evoque (2011−2019)

Рейтинг надежности этой модели — 56,2%. Список недостатков кроссовера включает в себя множество технических неисправностей, среди которых наиболее часто упоминались проблемы с кузовом машины и электричеством. За ними следует выход из строя кондиционера, АКБ, выхлопной системы, а также трансмиссии.

Nissan Qashqai с бензиновым двигателем (2014−2021)

Рейтинг надежности составляет 64,4%. Больше всего головной боли владельцам таких машин приносили аккумуляторы, моторы, а также разные электрические системы, в том числе и кондиционер.

Dacia Duster (2013−2018)

Рейтинг надежности составляет 68,2%. Несмотря на то, что у нас кроссовер Renault Duster считается одним из самых надежных, владельцы таких «паркетников» под маркой Dacia в Великобритании думают иначе, жалуясь на проблемы с кузовом авто, тормозами, мотором, электрической системой, АКБ, внутренней отделкой, выхлопом. также подвеской.

Nissan Qashqai с дизельным двигателем (2007−2013)

Рейтинг надежности равняется 68,3%. Согласно итогам опроса, дизельный вариант Qashqai хоть и оказался надежнее бензиновой версии, но ненамного. К проблемам с ним владельцы отнесли слабое лакокрасочное покрытие, а также неисправности тормозной системы, двигателя, топливной системы, подвески, трансмиссии, а также рулевого управления.

BMW X1 (2009−2015)

Рейтинг надежности составляет 68,6%. Как утверждают эксперты, 29% респондентов, владеющих такими машинами, заявили, что 24% всех проблем связано с подвеской, а 12% пришлось на неисправности, связанные с силовым агрегатом модели.

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Автотема По материалам:

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