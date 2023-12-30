Эксперты назвали три способа продлить срок службы двигателя автомобиля зимой — Finance.ua

Эксперты назвали три способа продлить срок службы двигателя автомобиля зимой Сегодня 19:43 — Технологии&Авто

Для того чтобы продлить срок службы двигателя зимой, важно соблюдать несколько простых правил. Один из них касается правильного подбора моторного масла.

По словам экспертов, износ двигателя при низких температурах повышается именно из-за неправильно подобранного моторного масла, которое на морозе становится более вязким и прогревается значительно дольше, чем охлаждающая жидкость.

Следует помнить, что зимой зазоры в силовом агрегате становятся больше, что тоже влияет на его работу.

Также эксперты напомнили о важности прогрева автомобиля перед поездкой хотя бы в течение 5−10 минут, поскольку при низких температурах могут повредиться патрубки, сальники редуктора, уплотнительные кольца, топливные шланги и другие резиновые элементы автомобиля.

Старайтесь избегать коротких поездок. Из-за того что зимой двигатель полностью не прогревается, в картере может образоваться вода. Она попадает в масло, что значительно ухудшает его смазывающие свойства, что в свою очередь отрицательно влияет на срок службы агрегата.

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